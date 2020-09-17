Анисимова лайкала провокационные твиты с критикой Ястремской

Американская теннисистка Аманда Анисимова, которая вчера проиграла украинке Даяне Ястремской во втором круге турнира в Риме, в 2020-м году несколько раз лайкала твиты с критикой второй ракетки Украины.
Например, в июле она лайкнула твит, в котором Ястремскую назвали невежественной и глупой за публикацию фото в стиле блэкфейс.
Также Анисимовой понравилась публикация о том, что Даяна постоянно берет медицинские тайм-ауты, когда проигрывает.
— NoFirstName Quarantinerer (@samstennis189) July 9, 2020
Every week. Every week. https://t.co/2ddplcXwEM— José Morgado (@josemorgado) January 22, 2020
Напомним, Ястремская обыграла Анисимову в трех сетах.
Источник — Twitter
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