Анисимова лайкала провокационные твиты с критикой Ястремской

Но на корте Даяна оказалась лучше

  • 17.09.2020 08:03
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Анисимова лайкала провокационные твиты с критикой Ястремской
© WTA. Аманда Анисимова

Американская теннисистка Аманда Анисимова, которая вчера проиграла украинке Даяне Ястремской во втором круге турнира в Риме, в 2020-м году несколько раз лайкала твиты с критикой второй ракетки Украины.
 
Например, в июле она лайкнула твит, в котором Ястремскую назвали невежественной и глупой за публикацию фото в стиле блэкфейс
 
Также Анисимовой понравилась публикация о том, что Даяна постоянно берет медицинские тайм-ауты, когда проигрывает.

 
Напомним, Ястремская обыграла Анисимову в трех сетах.

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Источник — Twitter

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