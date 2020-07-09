ФОТО. Наполовину темнокожая. Ястремская поддержала борьбу с расизмом

Пост украинской теннисистки вызвал неоднозначную реакцию

  • 09.07.2020 15:14
  • 1102 просмотра
  • 11 комментариев
ФОТО. Наполовину темнокожая. Ястремская поддержала борьбу с расизмом
© twitter.com/D_Yastremska

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в своем Твиттере выложила пост, которым поддержала борьбу с расизмом и идею равенства рас:

«Равенство», - написала теннисистка.

Отметим, что у многих пользователей Твиттера этот пост вызвал негативную реакцию. Некоторые пользователи даже призвали Ястремскую удалить свой аккаунт.

Обновление: спустя менее чем час после публикации поста Ястремская его удалила.

Ранее сообщалось о том, что Ястремская выступит на турнире в Палермо.

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 09.07.2020 16:24
    -1
    Vitalik_Medvid, 09.07.2020 16:00
    Чомусь не пам’ятаю постів про підтримку української армії в боротьбі проти мордорських оккупантів.Зате пам’ятаю фразочку «Кубок Крємля для мєня особєнний турнір».Отакі от у нас зірки..що боксери, що тенісистки...
    Не буду называть фамилию молодого теннисста, сына моего хорошего знакомого, но есть большая проблема у него. Лет десять уже, как родители из кожи вон лезут, так хотят сделать из него хорошего спортсмена, во всем себе отказывая, залезли уже в приличные долги, унижаются перд спонсорами, руководителями разных банков и организаций, лишь бы денег немного дали на учебу, участие в соревнованиях, оплату жизни за рубежом нашей страны, оплату тренеров и спаринг-партнеров. Парень уже в четвертой сотне, есть перспективы, дай Бог ему удачи... Но вот в прошлом году пришлось поговорить о жизни с ним - он приехал на пару дней домой, между турнирами. И я понял - для страны, он как украинец - потерян, на всю оставшуюся жизнь. Его абсолютно не интересует что творится в Украине, все его действия и поступки преследуют только одну цель - добыча денег, любой ценой.Ему уже сейчас глубоко фиолетово что происходит в мире... Деньги, деньги и еще раз деньги.... Жаль родителей, но они ведь понимали, что может вырасти из такого парня....
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 09.07.2020 16:00
    0
    Чомусь не пам’ятаю постів про підтримку української армії в боротьбі проти мордорських оккупантів.Зате пам’ятаю фразочку «Кубок Крємля для мєня особєнний турнір».Отакі от у нас зірки..що боксери, що тенісистки...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 09.07.2020 15:39
    -4
    Знаю ее родителей, нормальные и адекватные люди.... Но доченька.... Я вот подумал, может она организует у нас в Одессе акцию по сносу памятника знаменитому французу, который правил нашим городом, говорят, что у него в прислуге был негр. Не дай Бог, конечно....
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 09.07.2020 15:32
    -3
    ой, а ям сорри.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 09.07.2020 15:32
    -3
    Sentinel, 09.07.2020 15:28
    Пост удалила. Люди что-то не оценили
    ну да, думала хайпануть, но потом подумала, в опу этих чёрных, своя репутация дороже
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 09.07.2020 15:32
    -3
    Надеюсь, она была на коленях? Если нет, незачот
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.07.2020 15:30
    +8
    Це той випадок, коли хтось робить якусь дурницю, а стидно мені
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 09.07.2020 15:30
    -4
    Sentinel, 09.07.2020 15:28
    Пост удалила. Люди что-то не оценили
    ну да, думала хайпануть, но потом подумала, в опу этих чёрный, своя репутация дороже
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 09.07.2020 15:29
    -2
    кто же своим епальником поддерживает, надо было заднюю часть тела очернить
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 09.07.2020 15:28
    -3
    Макс Руденко, 09.07.2020 15:19
    Крааще бб піідтримала Уккраїну в боротьбі з окупантом цапським.
    Пост удалила. Люди что-то не оценили
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 09.07.2020 15:19
    0
    Крааще бб піідтримала Уккраїну в боротьбі з окупантом цапським.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.07.2020 15:30
    +8
    Це той випадок, коли хтось робить якусь дурницю, а стидно мені
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 09.07.2020 16:00
    0
    Чомусь не пам’ятаю постів про підтримку української армії в боротьбі проти мордорських оккупантів.Зате пам’ятаю фразочку «Кубок Крємля для мєня особєнний турнір».Отакі от у нас зірки..що боксери, що тенісистки...
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 09.07.2020 15:19
    0
    Крааще бб піідтримала Уккраїну в боротьбі з окупантом цапським.
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