ФОТО. Наполовину темнокожая. Ястремская поддержала борьбу с расизмом

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в своем Твиттере выложила пост, которым поддержала борьбу с расизмом и идею равенства рас:
«Равенство», - написала теннисистка.
Отметим, что у многих пользователей Твиттера этот пост вызвал негативную реакцию. Некоторые пользователи даже призвали Ястремскую удалить свой аккаунт.
Обновление: спустя менее чем час после публикации поста Ястремская его удалила.
Ранее сообщалось о том, что Ястремская выступит на турнире в Палермо.
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Источник — Twitter
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