ФОТО. Наполовину темнокожая. Ястремская поддержала борьбу с расизмом

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в своем Твиттере выложила пост, которым поддержала борьбу с расизмом и идею равенства рас:

«Равенство», - написала теннисистка.

Отметим, что у многих пользователей Твиттера этот пост вызвал негативную реакцию. Некоторые пользователи даже призвали Ястремскую удалить свой аккаунт.

Обновление: спустя менее чем час после публикации поста Ястремская его удалила.

Ранее сообщалось о том, что Ястремская выступит на турнире в Палермо.