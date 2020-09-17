Элина СВИТОЛИНА: «Странно и грустно играть без фанатов»

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над 29-летней россиянкой Анастасией Павлюченковой в поединке второго круга турнира в Риме.

«Поздний ночной старт. Хорошо снова играть матчи!

Очень странно и немного грустно играть без фанатов (особенно здесь, в Риме, где вы, ребята, безумно хороши). Я люблю Италию!», — написала Свитолина в Instagram.