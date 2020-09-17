ВИДЕО. Как украинка Свитолина обыграла россиянку Павлюченкову в Риме

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) взяла верх над 29-летней россиянкой Анастасией Павлюченковой (№36 WTA) во втором круге турнира в Риме.
Для победы над соперницей Элине хватило двух сетов — 6:3, 7:6(4).
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
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Источник — YouTube
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