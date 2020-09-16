ВИДЕО. Неудача Динамо Брест. Милевский и Хачериди не смогли ничего сделать

Брестское «Динамо» проиграло в Израиле в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов и теперь будет играть в Лиге Европы.
Украинцы Артем Милевский и Евгений Хачериди вышли в основе команды гостей и были заменены во втором тайме. Единственный гол «Маккаби» из Тель-Авива забил во втором тайме с пенальти (Битон, 50 мин).
Смотрите видео гола и обзор матча: «Маккаби» Тель-Авив – «Динамо» Брест – 1:0
Лучшие моменты матча Маккаби Тель-Авив - Динамо Брест
|50'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дан Битон (Маккаби Тель-Авив).
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Источник — YouTube
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