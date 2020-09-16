Маккаби Тель-Авив
1:0
Динамо Брест
16.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Брестское Динамо проиграло в Израиле и теперь будет играть в Лиге Европы

Украинцы Артем Милевский и Евгений Хачериди вышли в основе команды гостей

  • 16.09.2020 22:01
  • 2781 просмотр
  • 8 комментариев
Брестское Динамо проиграло в Израиле и теперь будет играть в Лиге Европы
© ФК Динамо Брест. Артем Милевский

Брестское «Динамо» проиграло в Израиле в матче квалификации Лиги чемпионов и теперь будет играть в Лиге Европы.

Украинцы Артем Милевский и Евгений Хачериди вышли в основе команды гостей и были заменены во втором тайме. Единственный гол «Маккаби» из Тель-Авива забил во втором тайме с пенальти.

Израильская команда в Q4 Лиги чемпионов сыграет два матча против «Ред Булл Зальцбург» (Австрия). А брестский клуб ожидает соперника в раунде Q4 Лиги Европы.

Лига чемпионов 2020/21

3-й раунд квалификации

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) – «Динамо» Брест (Беларусь) – 1:0

Гол: Битон, 50 (пенальти)

Лучшие моменты матча Маккаби Тель-Авив - Динамо Брест
50' ГОЛ ! С пенальти забил Дан Битон (Маккаби Тель-Авив).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 16.09.2020 22:55
    +2
    Зато Артем селфи наделал
    Ссылка
    Al Mizo
    online
      Al Mizo, 16.09.2020 22:27
    0
    евреи просрали уйму голевых моментов-если также сыграют то шансов нет с австрияками-если реализовывать будут получше шанс есть-это не тот Ред Булл
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 16.09.2020 22:23
    0
    Маккаби всё равно вылетит, ему не обыграть Ред Булл!!!
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 16.09.2020 22:22
    0
    Хотя я поспешил: еще брестчанам надо попасть в эту группу ЛЕ, но с такой стоячей игрой в группе ЛЕ " ДБр" нечего делать, увы...
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 16.09.2020 22:17
    +3
    Все равно брестчане- красавчики, пробились в группу ЛЕ уже для белорусского футбола радость и успех!!!
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 16.09.2020 22:14
    +1
    Футбол в квадрате, 16.09.2020 22:04
    Ну Брест пока не тянет уровень ЛЧ, даже плей-офф квалификации... Но в группе ЛЕ могут побороться, желаю им туда попасть!
    Ваше бажання уже здійснилося
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 16.09.2020 22:05
    -14
    Везде где есть днонама какие-то неудачи, бывает.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 16.09.2020 22:04
    +10
    Ну Брест пока не тянет уровень ЛЧ, даже плей-офф квалификации... Но в группе ЛЕ могут побороться, желаю им туда попасть!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 16.09.2020 22:04
    +10
    Ну Брест пока не тянет уровень ЛЧ, даже плей-офф квалификации... Но в группе ЛЕ могут побороться, желаю им туда попасть!
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 16.09.2020 22:17
    +3
    Все равно брестчане- красавчики, пробились в группу ЛЕ уже для белорусского футбола радость и успех!!!
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 16.09.2020 22:55
    +2
    Зато Артем селфи наделал
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 16.09.2020 22:14
    +1
    Футбол в квадрате, 16.09.2020 22:04
    Ну Брест пока не тянет уровень ЛЧ, даже плей-офф квалификации... Но в группе ЛЕ могут побороться, желаю им туда попасть!
    Ваше бажання уже здійснилося
    Ссылка
    Al Mizo
    online
      Al Mizo, 16.09.2020 22:27
    0
    евреи просрали уйму голевых моментов-если также сыграют то шансов нет с австрияками-если реализовывать будут получше шанс есть-это не тот Ред Булл
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 16.09.2020 22:23
    0
    Маккаби всё равно вылетит, ему не обыграть Ред Булл!!!
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 16.09.2020 22:22
    0
    Хотя я поспешил: еще брестчанам надо попасть в эту группу ЛЕ, но с такой стоячей игрой в группе ЛЕ " ДБр" нечего делать, увы...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности