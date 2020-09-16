Брестское Динамо проиграло в Израиле и теперь будет играть в Лиге Европы

Брестское «Динамо» проиграло в Израиле в матче квалификации Лиги чемпионов и теперь будет играть в Лиге Европы.

Украинцы Артем Милевский и Евгений Хачериди вышли в основе команды гостей и были заменены во втором тайме. Единственный гол «Маккаби» из Тель-Авива забил во втором тайме с пенальти.

Израильская команда в Q4 Лиги чемпионов сыграет два матча против «Ред Булл Зальцбург» (Австрия). А брестский клуб ожидает соперника в раунде Q4 Лиги Европы.

Лига чемпионов 2020/21

3-й раунд квалификации

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) – «Динамо» Брест (Беларусь) – 1:0

Гол: Битон, 50 (пенальти)