Маккаби Т-А – Динамо Бр. Милевский и Хачериди – в основе. Стартовые составы

Сегодня, 16 сентября, пройдет матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
На поле в 20:00 выйдут израильский «Маккаби» Тель-Авив и «Динамо» из Бреста.
Противостояние состоит из одного матча. Игра пройдет в Тель-Авиве.
Стали известны стартовые составы команд.
Украинцы Артем Милевский и Евгений Хачериди выйдут в основе команды гостей.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.