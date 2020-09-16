Марта КОСТЮК: «Тренеры мне говорили: «Ты тупая, ты слабая»

Украинская теннисистка – о буллинге и унижениях в женском теннисе

  • 16.09.2020 20:59
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Марта КОСТЮК: «Тренеры мне говорили: «Ты тупая, ты слабая»
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о буллинге и расставании с тренерами.

«Сталкивалась ли я с буллингом? Да, были ситуации. Было и от парней моих, и от тренеров нескольких, от команды. Но, наверное, больше всего от тренеров. Мне говорили: «Ты тупая, ты слабая». Честно говоря, не очень помню и не хочу вспоминать все эти моменты.

Это было в период, когда мне было 16 и 17 лет. Но я считаю, что меня еще не сильно гнобили. Женщин очень сильно унижают тренеры. Думаю, что у мужчин с тренерами совсем другие отношения, они знают, где границы переходить нельзя. Потому что будет либо мордобой, либо «до свидания». А женщины более гибкие в отношениях, более ранимые и мужчины сильно этим пользуются.

Тренеры – это же, в основном, несостоявшиеся профессиональные спортсмены. Понятное дело, что их давит то, что ты девушка, что ты молодая, ты зарабатываешь деньги. Они, конечно, хотят для себя самого лучшего, они с тобой до конца, мы победим. Но их очень сильно придавливает собственное эго. 

Как я решила проблему? Я рассталась с тренерами, рассталась с командой. Было очень сложно, я боялась, что со мной не захотят работать. С одним тренером мы расстались, потому что уже не было другого выхода. Там уже была такая жесть. Мы сели, поговорили и потом я еще по телефону сказала «нет» и на этом все закончилось. Со вторым тренером мы так разошлись со словами: «До скорых встреч, может быть когда-то будем еще работать». Еще один тренер был. Я уже понимала, что мы расстанемся, но все равно поехала с ним на один турнир. Я проиграла матч, позвонила своему менеджеру и говорю: «Слушай, ты можешь позвонить ему и сказать, что я не хочу работать?». А мы были с ним в одном отеле, просто я его настолько сильно боялась, что не могла сесть и сказать об этом», – сказала Марта.

Ранее Марта Костюк рассказала, как потратит призовые за US Open.

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Источник — Отдушивдушу

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