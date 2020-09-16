Селезнев провел тренировку с Усиком

Форвард «Колоса» активно увлекается боксом

  • 16.09.2020 17:33
  • 1533 просмотра
  • 3 комментария
Селезнев провел тренировку с Усиком
© ФК Колос. Евгений Селезнев

Нападающий «Колоса» Евгений Селезнев увлекается боксом. На днях 35-летний игрок побывал в тренировочном лагере Александра Усика, который готовится к бою с Дереком Чисорой.

«Спасибо Александру Усику за возможность тренироваться с чемпионами», - написал Селезнев в Instagram.

Отметим, что Селезнев, пропускавший из-за травмы матч второго тура УПЛ со «Львовом», вместе с делегацией «Колоса» отправился на матч Лиги Европы с «Арисом».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    dunamo-fan
      dunamo-fan, 16.09.2020 18:41
    0
    Два кормильця Ватних!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 16.09.2020 17:48
    +2
    Вот и встретились два одиночества. Кормилец и гундяевский сектант.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 16.09.2020 17:47
    +3
    Два ватника нашли друг дружку
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 16.09.2020 17:47
    +3
    Два ватника нашли друг дружку
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 16.09.2020 17:48
    +2
    Вот и встретились два одиночества. Кормилец и гундяевский сектант.
    Ссылка
    dunamo-fan
      dunamo-fan, 16.09.2020 18:41
    0
    Два кормильця Ватних!
    Ссылка
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