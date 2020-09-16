Селезнев провел тренировку с Усиком

Нападающий «Колоса» Евгений Селезнев увлекается боксом. На днях 35-летний игрок побывал в тренировочном лагере Александра Усика, который готовится к бою с Дереком Чисорой.
«Спасибо Александру Усику за возможность тренироваться с чемпионами», - написал Селезнев в Instagram.
Отметим, что Селезнев, пропускавший из-за травмы матч второго тура УПЛ со «Львовом», вместе с делегацией «Колоса» отправился на матч Лиги Европы с «Арисом».
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Источник — Sport.ua
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