Первый еврокубковый выезд. Колос отправился в Грецию

Как и ожидалось, Евгений Селезнев в заявке команды

  • 16.09.2020 13:47
  • 605 просмотров
  • 1 комментарий
Первый еврокубковый выезд. Колос отправился в Грецию
© koloskovalivka.com

Сегодня футболисты и тренерский штаб «Колоса» вылетели в Грецию, где завтра команда Руслана Костышина проведет свой первый еврокубковый поединок.

В рамках квалификации Лиги Европы «Колос» сыграет с «Арисом».

Как и ожидалось, в заявке нашлось место форварду Евгению Селезневу, который пропускал минувший тур УПЛ из-за травмы.

Вратари: Евгений Волынец, Владислав Кучерук, Евгений Кучеренко;

Защитники: Виталий Гавриш, Алексей Зозуля, Кирилл Петров, Евгений Новак, Владислав Емец, Максим Максименко, Александр Черноморец;

Полузащитники: Евгений Задоя, Андрей Богданов, Вадим Милько, Денис Костышин, Евгений Смирный, Олег Ильин, Павел Ориховский, Никита Кравченко, Денис Антюх, Евгений Морозко;

Нападающие: Владимир Лысенко, Евгений Селезнев, Евгений Исаенко.

Матч пройдет 17-го сентября, старт в 21:00.

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Источник — ФК Колос Ковалевка

(2 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 16.09.2020 13:58
    +2
    Вот кому я искренне желаю удачи не только в ЧУ, но и Еврокубках! Колос, удачи, покажите свою силу, вы сможете!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 16.09.2020 13:58
    +2
    Вот кому я искренне желаю удачи не только в ЧУ, но и Еврокубках! Колос, удачи, покажите свою силу, вы сможете!
    Ссылка
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