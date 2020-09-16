Первый еврокубковый выезд. Колос отправился в Грецию

Сегодня футболисты и тренерский штаб «Колоса» вылетели в Грецию, где завтра команда Руслана Костышина проведет свой первый еврокубковый поединок.
В рамках квалификации Лиги Европы «Колос» сыграет с «Арисом».
Как и ожидалось, в заявке нашлось место форварду Евгению Селезневу, который пропускал минувший тур УПЛ из-за травмы.
Вратари: Евгений Волынец, Владислав Кучерук, Евгений Кучеренко;
Защитники: Виталий Гавриш, Алексей Зозуля, Кирилл Петров, Евгений Новак, Владислав Емец, Максим Максименко, Александр Черноморец;
Полузащитники: Евгений Задоя, Андрей Богданов, Вадим Милько, Денис Костышин, Евгений Смирный, Олег Ильин, Павел Ориховский, Никита Кравченко, Денис Антюх, Евгений Морозко;
Нападающие: Владимир Лысенко, Евгений Селезнев, Евгений Исаенко.
Матч пройдет 17-го сентября, старт в 21:00.
Источник — ФК Колос Ковалевка
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