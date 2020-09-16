Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Цена ошибки была слишком высока»

Полузащитник Динамо о победе над АЗ

  • 16.09.2020 15:18
  • 742 просмотра
  • 4 комментария
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Цена ошибки была слишком высока»
© ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал победу киевлян над нидерландским «АЗ» и выход в следующий этап квалификации Лиги чемпионов:

- После вчерашней победы у нас всех хорошее настроение, но много времени для радости нет – уже с сегодняшнего дня начнем непосредственную подготовку к следующему матчу чемпионата Украины против ФК «Львов».

- С чем связан факт, что в матче с «АЗ» «Динамо» провело два разных тайма?

- Мы изначально планировали так строить игру, поскольку детально разбирали предыдущие матчи соперника и знали, что, как правило, они особенно хорошо играют в первом тайме – агрессивно, плотно, накрывая соперника. Поэтому в начале нам было непросто.  Кроме того, противостояние состояло всего из одного матча, так что цена ошибки была слишком высока, поэтому до перерыва и мы, и они играли очень осторожно, боясь показывать открытый футбол. А во втором тайме, когда у гостей осталось меньше сил, у нас появились зоны, и мы смогли дважды забить.

- Несколько футболистов «Динамо» играли на несвойственных для них позициях: Миколенко – в центре защиты, Караваев на левом фланге обороны. Обсуждали ли в команде, насколько хорошо они справились?

- Караваев уже много раз играл на позиции левого защитника. Такие перестановки – решение тренерского штаба. Я бы сказал, что все ребята молодцы, вся команда сыграла хорошо, терпела и в результате добилась важной победы.

- Уже через неделю вам предстоит встретиться со следующим соперником – бельгийским «Гентом». А с кем бы вам больше хотелось сыграть – с ними или венским «Рапидом»?

- Если честно, даже не думал об этом – был полностью сконцентрирован на матче с «АЗ», который на тот момент был гораздо важнее. А кто попадется на следующем этапе – это уже второстепенный вопрос. В плей-офф все команды сильные, так что особой разницы не было.

- Уже интересовались бельгийцами, смотрели их матчи?

- Нет, знаю только, что там играют наши ребята – футболисты сборной Украины: Яремчук, Безус, Пластун. Буду рад их видеть. Интересно ли сыграть против них? Важно не столько это, сколько то, что мы должны победить и пройти в групповой этап. Для этого необходимо постараться хорошо сыграть на выезде в первом матче и закрепить успех дома в ответном.

- Но перед играми с «Гентом» вам предстоит встреча с ФК «Львов»…

- Да, и все мысли сейчас только о ней. Нужно выигрывать у львовян, чтобы с хорошим настроением готовиться к «Генту».

- Два матча в неделю – это комфортный график?

- Да, вполне. Если бы еще играть все матчи дома, вообще было бы отлично. А когда есть перелеты и переезды, становится немного сложнее в плане восстановления, поскольку дорога изматывает. А в целом, все команды играют в таком режиме, так что все находятся в равных условиях. Для любого футболиста лучше играть, чем тренироваться – это все знают.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 16.09.2020 15:37
    0
    Trasher311987, 16.09.2020 15:28
    Это конечно смешно может прозвучать, все говорят о Циганкове Миколенко, Но могут продать Буяльского если он будет так играть.
    Главное 3 сезон и очень стабильный.
    не знаю как продать, но то что этот чувак играет на своем уровне стабильно - это факт, в прошлом чемпе считаю, что он был лучшим наравне с пеной
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.09.2020 15:37
    -1
    Forever_young_13, 16.09.2020 15:26
    - Уже интересовались бельгийцами, смотрели их матчи?
    - ТОП команда уровня Баварии. Мы уже обосрались до игры. Игорь Михалыч по этому поводу уже заказал вагон памперсов и цистерну валерьянки
    Те самые отсталые шуточки ты и до АЗ писал , а итог один - полный рот камчатских членов , у Форевки во рту , после игры
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.09.2020 15:28
    0
    Это конечно смешно может прозвучать, все говорят о Циганкове Миколенко, Но могут продать Буяльского если он будет так играть.
    Главное 3 сезон и очень стабильный.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 16.09.2020 15:26
    -3
    - Уже интересовались бельгийцами, смотрели их матчи?
    - ТОП команда уровня Баварии. Мы уже обосрались до игры. Игорь Михалыч по этому поводу уже заказал вагон памперсов и цистерну валерьянки
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 16.09.2020 15:37
    0
    Trasher311987, 16.09.2020 15:28
    Это конечно смешно может прозвучать, все говорят о Циганкове Миколенко, Но могут продать Буяльского если он будет так играть.
    Главное 3 сезон и очень стабильный.
    не знаю как продать, но то что этот чувак играет на своем уровне стабильно - это факт, в прошлом чемпе считаю, что он был лучшим наравне с пеной
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.09.2020 15:28
    0
    Это конечно смешно может прозвучать, все говорят о Циганкове Миколенко, Но могут продать Буяльского если он будет так играть.
    Главное 3 сезон и очень стабильный.
    Ссылка
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