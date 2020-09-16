Сергей КОВАЛЕЦ: «Очевидно, что Луческу управляет раздевалкой Динамо»

Специалист – о победе киевлян над АЗ

  • 16.09.2020 08:55
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Сергей КОВАЛЕЦ: «Очевидно, что Луческу управляет раздевалкой Динамо»
© ФК Черноморец. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал победу киевского «Динамо» над нидерландским АЗ (2:0) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

— Учитывая силу соперника, Мирча Луческу в матче с АЗ выбрал тактику подобную той, которая была в игре с Шахтером за Суперкубок?
— Да. Ставка была сделана на результат. Причем, и АЗ, имея территориальное преимущество, действовал аккуратно, с оглядкой на тылы. Глядя на игру Динамо, стало очевидным, что Мирча Луческу управляет раздевалкой, коллектив — дисциплинированный, никто никому на поле не пихает, все работали, как единый механизм. Конечно, для болельщика эта игра не была яркой, но не это было главное. Динамо пока в поиске своей игры. Наставник использует тот потенциал команды, который у него под рукой. Стратегия игры от обороны полностью себя оправдала. Кстати, структура действий была похожа на динамовский футбол, который бело-синие демонстрировали в лучшие годы выступления в Лиге чемпионов, с надежной обороной и быстрыми контратаками…

— Наставнику было тяжело, глядя на проблемы динамовцев в обороне?
— Как здесь не похвалить динамовскую академию. Пусть и через травмы ведущих исполнителей, но 18-летний защитник Илья Забарный дебютировал на таком уровне. Для него это большой стимул. Ничего парень отыграл. Чуть раньше свой первый матч в основе Динамо сыграл 20-летний Александр Сирота. Экспериментальная центральная пара защитников (Забарный — Миколенко) сработала неплохо. Мирча Луческу — опытный и авторитетный специалист, он умеет работать с молодежью. Важно, что футболисты верят наставнику.

Напомним, в плей-офф квалификации «Динамо» сразится за выход в групповой раунд с бельгийским «Гентом».

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Источник — zbirna.com

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