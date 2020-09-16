ФРАНКОВ: «Это было сравнимо с матчем Динамо – Реал в достославном 1999-м»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал победу киевского «Динамо» над нидерландским АЗ (2:0) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.
«Да не осудите вы меня, но по эмоциям и по факту это было сравнимо с матчем «Динамо» - «Реал» в достославном 99-м: перетерпеть в первом тайме и загрызть соперника во втором. На эмоциях могу утрировать, но просится же, черт возьми!», - написал Франков.
Напомним, в плей-офф квалификации «Динамо» сразится за выход в групповой раунд с бельгийским «Гентом».
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