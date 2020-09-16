ФРАНКОВ: «Это было сравнимо с матчем Динамо – Реал в достославном 1999-м»

Эксперт – о победе киевлян над АЗ

  • 16.09.2020 07:49
  • 646 просмотров
  • 2 комментария
ФРАНКОВ: «Это было сравнимо с матчем Динамо – Реал в достославном 1999-м»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал победу киевского «Динамо» над нидерландским АЗ (2:0) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Да не осудите вы меня, но по эмоциям и по факту это было сравнимо с матчем «Динамо» - «Реал» в достославном 99-м: перетерпеть в первом тайме и загрызть соперника во втором. На эмоциях могу утрировать, но просится же, черт возьми!», - написал Франков.

Напомним, в плей-офф квалификации «Динамо» сразится за выход в групповой раунд с бельгийским «Гентом».

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Источник — Telegram

(3 голоса)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 16.09.2020 07:57
    0
    Не в обиду АЗ, но сравнивать его с Реалом (любых лет) может только Франков и Цыгынык
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 16.09.2020 07:54
    0
    Много ли динамофилу надо. Скромная победа при посредственной игре и он уже в облаках от счастья. Эйфория зашкаливает.
    Нашёл что сравнивать.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 16.09.2020 07:57
    0
    Не в обиду АЗ, но сравнивать его с Реалом (любых лет) может только Франков и Цыгынык
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 16.09.2020 07:54
    0
    Много ли динамофилу надо. Скромная победа при посредственной игре и он уже в облаках от счастья. Эйфория зашкаливает.
    Нашёл что сравнивать.
    Ссылка
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