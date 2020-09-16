Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Луческу подтвердил свою высокую квалификацию»

Эксперт – о победе «Динамо» над АЗ

  • 16.09.2020 07:18
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Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Луческу подтвердил свою высокую квалификацию»
© Facebook. Вячеслав Заховайло

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал победу киевского «Динамо» над нидерландским АЗ (2:0) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Игра забывается, счет остается. Для меня был предсказуемый результат. Очень много тактических действий в исполнении обеих команд. Луческу подтвердил свою высокую квалификацию. А именно, это когда команда играет неважно, но добивается результата.
 
Все игроки заслужили похвалу за самоотдачу. Я, как болельщик Динамо, результатом удовлетворен. Спасибо за позитивные эмоции», - написал Заховайло.

Напомним, в плей-офф квалификации «Динамо» сразится за выход в групповой раунд с бельгийским «Гентом».

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Источник — Facebook

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      UArylit, 16.09.2020 07:54
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    UArylit
      UArylit, 16.09.2020 07:54
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