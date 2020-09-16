Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Луческу подтвердил свою высокую квалификацию»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал победу киевского «Динамо» над нидерландским АЗ (2:0) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Игра забывается, счет остается. Для меня был предсказуемый результат. Очень много тактических действий в исполнении обеих команд. Луческу подтвердил свою высокую квалификацию. А именно, это когда команда играет неважно, но добивается результата.



Все игроки заслужили похвалу за самоотдачу. Я, как болельщик Динамо, результатом удовлетворен. Спасибо за позитивные эмоции», - написал Заховайло.

Напомним, в плей-офф квалификации «Динамо» сразится за выход в групповой раунд с бельгийским «Гентом».