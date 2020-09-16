Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Динамо закрыло все. У АЗ на втором этаже шансов не было»

Заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный прокомментировал победу «Динамо» над «АЗ» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Сомнений в том, что «Динамо» выиграет у меня не было, несмотря на все сложности, которые были у киевлян перед матчем с АЗ. У «бело-синих» сейчас такие кадровые проблемы в обороне, что врагу не пожелаешь… Однако, результат на лицо. И после такой игры хочется сказать тем, кто ратует активно за молодых тренеров, - поубавьте пыл! Мирча Луческу в свои 75 лет даст фору в мастерстве и профессионализме любому молодому коллеге.

План на игру может кому-то нравиться, а кому-то нет… Не сомневаюсь, что многим болельщикам не очень импонировала игра «Динамо» в матче с «Шахтером», и в первом тайме поединка с АЗ. Но другого варианта у Луческу не было. Киевлянам не нужен был тотальный контроль мяча. У гостей не прошла ни одна проникающая передача в штрафную «Динамо», что очень важно. Впереди у динамовцев действовала группа из шести футболистов, которая была компактной, и которая не допустила никаких разрывов со второй группой – из четырех исполнителей. Таким образом, «Динамо» закрыло все. Кроме того, крайние защитники киевлян играли без авантюр, и все динамовцы выигрывали верховые мячи – у АЗ на втором этаже шансов не было».