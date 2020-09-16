Греческий ПАОК в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов дома обыграл «Бенфику» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
Лучшие моменты матча ПАОК - Бенфика
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрия Живкович (ПАОК).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Димитрис Яннулис (ПАОК).
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Источник — YouTube
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