ПАОК
2:1
Бенфика
15.09.2020, FT

ПАОК – Бенфика – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

  • 16.09.2020 03:25
  • 191 просмотр
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ПАОК – Бенфика – 2:1. Видео голов и обзор матча
© twitter.com/PAOK_FC

Греческий ПАОК в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов дома обыграл «Бенфику» со счетом 2:1.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.

Лучшие моменты матча ПАОК - Бенфика
90' ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
75' ГОЛ ! Мяч забил Андрия Живкович (ПАОК).
63' ГОЛ ! Мяч забил Димитрис Яннулис (ПАОК).
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Источник — YouTube

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