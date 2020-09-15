Квалификация Лиги чемпионов. ПАОК выбил Бенфику

Греческий ПАОК в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов дома обыграл «Бенфику» со счетом 2:1. Португальцы сумели отыграть один гол в конце матча, однако времени на камбэк «Бенфике» не хватило.
ПАОК – «Бенфика» - 2:1
Голы: 1:0 – 63, автогол Вертонген, 2:0 – 75 Андрия Живкович, 2:1 – 90 Рафа Силва.
ПАОК – Живко Живкович, Креспо, Михайлидис, Ингасон, Яннулис, Эль-Каддури, Пелкас (Андрия Живкович, 67), Шваб, Варела, Цолис (Эсити, 80), Акпом (Швидерски, 70).
«Бенфика» – Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Вертонген, Алмейда, Таарабт (Рафа Силва, 76), Пицци, Педриньо (Нуньес, 65), Вайгль, Эвертон, Сеферович (Винисиус, 72).
Предупреждения: Пелкас (1), Варела (28), Алмейда (44), Михайлидис (44), Шваб (79), Эсити (90).
В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов соперником ПАОКа будет российский «Краснодар».
Источник — Sport.ua
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