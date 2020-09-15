ПАОК
2:1
Бенфика
15.09.2020, FT

Квалификация Лиги чемпионов. ПАОК выбил Бенфику

Португальский гранд прекратил борьбу в турнире

  • 15.09.2020 23:17
  • 1458 просмотров
  • 4 комментария
Квалификация Лиги чемпионов. ПАОК выбил Бенфику
© twitter.com/PAOK_FC

Греческий ПАОК в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов дома обыграл «Бенфику» со счетом 2:1. Португальцы сумели отыграть один гол в конце матча, однако времени на камбэк «Бенфике» не хватило.

ПАОК – «Бенфика» - 2:1
Голы: 1:0 – 63, автогол Вертонген, 2:0 – 75 Андрия Живкович, 2:1 – 90 Рафа Силва.

ПАОК – Живко Живкович, Креспо, Михайлидис, Ингасон, Яннулис, Эль-Каддури, Пелкас (Андрия Живкович, 67), Шваб, Варела, Цолис (Эсити, 80), Акпом (Швидерски, 70).

«Бенфика» – Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Вертонген, Алмейда, Таарабт (Рафа Силва, 76), Пицци, Педриньо (Нуньес, 65), Вайгль, Эвертон, Сеферович (Винисиус, 72).

Предупреждения: Пелкас (1), Варела (28), Алмейда (44), Михайлидис (44), Шваб (79), Эсити (90).

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов соперником ПАОКа будет российский «Краснодар».

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    vasyan86
    online
      vasyan86, 15.09.2020 23:26
    0
    Футбол в квадрате, 15.09.2020 23:19
    Сенсация или Бенфика уже не та!?
    Форма плюс ЭТО СПАРТ...нет, ЭТО ТУМБА!!!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 15.09.2020 23:24
    0
    рад за Бенфику))
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 15.09.2020 23:19
    +3
    Сенсация или Бенфика уже не та!?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 15.09.2020 23:18
    +12
    Вот так нежданчик. 80 млн на трансферы от бенфики и мимо лч! Так еще и Живкович которого бенфика отпустила бесплатно в паок забил победный гол!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 15.09.2020 23:18
    +12
    Вот так нежданчик. 80 млн на трансферы от бенфики и мимо лч! Так еще и Живкович которого бенфика отпустила бесплатно в паок забил победный гол!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 15.09.2020 23:19
    +3
    Сенсация или Бенфика уже не та!?
    Ссылка
    vasyan86
    online
      vasyan86, 15.09.2020 23:26
    0
    Футбол в квадрате, 15.09.2020 23:19
    Сенсация или Бенфика уже не та!?
    Форма плюс ЭТО СПАРТ...нет, ЭТО ТУМБА!!!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 15.09.2020 23:24
    0
    рад за Бенфику))
    Ссылка
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