ПАОК – Бенфика. Битва в Салониках. Стартовые составы команд

Во вторник, 15 сентября, пройдет матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
На поле в 21:00 выйдут греческий ПАОК и «Бенфика» из Португалии.
Противостояние состоит из одного матча. Игра пройдет в греческом городе Салоники.
Стали известны стартовые составы команд.
Our #Starting11 against @SLBenfica @ChampionsLeague 3rd Qualifying Round #PAOKSLB #UCL #PreGame #PamePAOKARA pic.twitter.com/PJFsUWX7IV— PAOK FC (@PAOK_FC) September 15, 2020
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Источник — УЕФА
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