Таблица коэффициентов УЕФА. Задача на сезон – перегнать Австрию и Турцию!

В разгаре квалификация ЛЧ и ЛЕ, и Sport.ua изучает рейтинговые расклады

  • 16.09.2020 00:59
  • 975 просмотров
  • 0 комментариев
Таблица коэффициентов УЕФА. Задача на сезон – перегнать Австрию и Турцию!
© ФК Динамо Киев

Уже в разгаре квалификация еврокубковых турниров, и настала пора пристально изучить таблицу коэффициентов УЕФА.

Выиграв у АЗ «Алкмаар» (2:0) в матче 3-го раунда квалификации ЛЧ, киевское «Динамо» принесло себе 1.5 очка, что дало Украине +0.300 балла. Напомним, что (по новым правилам) в одноматчевом противостоянии за победу дается 3 очка (в квалификации – 1.5 очка), за ничью с переходом в серию пенальти – 2 очка (в квалификации – 1 очко), а поражение автоматически приносит 1 очко (в квалификации – 0.5 очка) в копилку клуба и страны.

Но это уже не первые очки Украины в сезоне. Донецкий «Шахтер», получив как чемпион страны путевку в групповой раунд ЛЧ, автоматически взял 4 бонусных очка, что для страны означает +0.800. Суммарно у Украины 5.5 очков, что при делении на 5 команд-участниц дает 1.100 балла.

Напомним, что по итогам предыдущего сезона Украина опередила Нидерланды в борьбе за 9-е место, но теперь все намного сложнее. Отброшен урожайный для Украины сезон 2015/16 (тогда набрали 9.800 балла), и теперь Украина в новой таблице лишь на 12-й позиции. Пропускаем вперед Турцию (на 0.500) и Австрию (на 2.125), но вся борьба впереди. Надо надеяться на всю пятерку еврокубковых представителей, включая «Колос» (старт с Q2), «Десну» (Q3) и «Зарю» (уже в группе Лиги Европы).

У Турции тоже 5 клубов, причем в группе ЛЧ будет только «Истанбул Башакшехир», поскольку «Бешикташ» уже перешел в Q3 Лиги Европы, проиграв в Q2 квалификации ЛЧ греческому клубу ПАОК (1:3). Также в ЛЕ сыграют «Галатасарай» (старт с Q2), «Аланияспор» (Q3) и «Сивасспор» с украинцем Сергеем Рыбалкой (группа ЛЕ).

У Австрии нет прямой путевки в ЛЧ, и вся надежда на «Ред Булл Зальцбург», который в Q4 ЛЧ сыграет против победителя пары «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) – «Динамо» Брест (Беларусь).

А вот «Рапид» уже потерял свой шанс, проиграв в квалификации ЛЧ «Генту» (1:2), за который забил гол украинец Роман Яремчук. Клуб из Вены попал в группу ЛЕ, где также сыграют «Хартберг» (Q2), ЛАСК (Q3) и «Вольфсбергер» (группа).

Напомним, что федерация, которая окажется на 11-м месте, потеряет прямую путевку в групповой раунд ЛЧ для своего чемпиона (кроме особого случая, когда возникнет вакансия, оставленная для победителя предыдущего сезона ЛЧ). Поэтому побороться за 10-ю строчку рейтинга в будущем сезоне критически важно.

Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)

Источник данных: Bert Kassies

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Николай Степанюк, Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности