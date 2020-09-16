Таблица коэффициентов УЕФА. Задача на сезон – перегнать Австрию и Турцию!

Уже в разгаре квалификация еврокубковых турниров, и настала пора пристально изучить таблицу коэффициентов УЕФА.

Выиграв у АЗ «Алкмаар» (2:0) в матче 3-го раунда квалификации ЛЧ, киевское «Динамо» принесло себе 1.5 очка, что дало Украине +0.300 балла. Напомним, что (по новым правилам) в одноматчевом противостоянии за победу дается 3 очка (в квалификации – 1.5 очка), за ничью с переходом в серию пенальти – 2 очка (в квалификации – 1 очко), а поражение автоматически приносит 1 очко (в квалификации – 0.5 очка) в копилку клуба и страны.

Но это уже не первые очки Украины в сезоне. Донецкий «Шахтер», получив как чемпион страны путевку в групповой раунд ЛЧ, автоматически взял 4 бонусных очка, что для страны означает +0.800. Суммарно у Украины 5.5 очков, что при делении на 5 команд-участниц дает 1.100 балла.

Напомним, что по итогам предыдущего сезона Украина опередила Нидерланды в борьбе за 9-е место, но теперь все намного сложнее. Отброшен урожайный для Украины сезон 2015/16 (тогда набрали 9.800 балла), и теперь Украина в новой таблице лишь на 12-й позиции. Пропускаем вперед Турцию (на 0.500) и Австрию (на 2.125), но вся борьба впереди. Надо надеяться на всю пятерку еврокубковых представителей, включая «Колос» (старт с Q2), «Десну» (Q3) и «Зарю» (уже в группе Лиги Европы).

У Турции тоже 5 клубов, причем в группе ЛЧ будет только «Истанбул Башакшехир», поскольку «Бешикташ» уже перешел в Q3 Лиги Европы, проиграв в Q2 квалификации ЛЧ греческому клубу ПАОК (1:3). Также в ЛЕ сыграют «Галатасарай» (старт с Q2), «Аланияспор» (Q3) и «Сивасспор» с украинцем Сергеем Рыбалкой (группа ЛЕ).

У Австрии нет прямой путевки в ЛЧ, и вся надежда на «Ред Булл Зальцбург», который в Q4 ЛЧ сыграет против победителя пары «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) – «Динамо» Брест (Беларусь).

А вот «Рапид» уже потерял свой шанс, проиграв в квалификации ЛЧ «Генту» (1:2), за который забил гол украинец Роман Яремчук. Клуб из Вены попал в группу ЛЕ, где также сыграют «Хартберг» (Q2), ЛАСК (Q3) и «Вольфсбергер» (группа).

Напомним, что федерация, которая окажется на 11-м месте, потеряет прямую путевку в групповой раунд ЛЧ для своего чемпиона (кроме особого случая, когда возникнет вакансия, оставленная для победителя предыдущего сезона ЛЧ). Поэтому побороться за 10-ю строчку рейтинга в будущем сезоне критически важно.

Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)

Источник данных: Bert Kassies