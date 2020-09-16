Нидерландские СМИ: «Динамо развеяло мечту АЗ о Лиге чемпионов»

В поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» на НСК «Олимпийский» обыграло алкмарский АЗ со счетом 2:0 и вышло в следующий раунд квалификации. Нидерландские СМИ не оставили без внимания вылет своей команды из престижного турнира.

«Мечта АЗ о Лиге чемпионов растаяла из-за киевского «Динамо», — гласит заголовок издания NOS.

«АЗ не будет играть в Лиге чемпионов в этом сезоне. Из-за горького поражения 0:2 от киевского «Динамо» АЗ вылетает из квалификации группового раунда турнира. Теперь команда попадет в групповой этап Лиги Европы.

Перед перерывом у АЗ проблем не было. Команда из Алкмара строго придерживалась плана на игру, практически ничего не позволила создать сопернику в атаке, а сама имела моменты в исполнении Боаду и де Вита.

После перерыва экс-игрок нидерландского «Телстара» Жерсон Родригеш быстро открыл счет, воспользовавшись ошибкой Фредерика Мидтше. «Динамо» еще больше оттянулось назад, но все равно выглядело опаснее, и незадолго до финального свистка Николай Шапаренко забил второй гол после неудачной игры вратаря Марко Бизота.

После этого АЗ, который практически не создавал моментов, дважды попал в перекладину. Это была лучшая иллюстрация сегодняшнего вечера, в котором у алкмарской команды дела не ладились. Главный тренер киевлян Мирча Луческу наказал АЗ за небрежность. Кстати, ранее он 12 лет возглавлял донецкий «Шахтер».

Особенно горько для АЗ то, что в следующем квалификационном раунде Лиги чемпионов предстоит встреча с победителем пары «Гент» — «Рапид» (Вена), относительно скромными командами», — пишет о матче NOS.

«АЗ застрял в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов из-за поражения от киевского «Динамо», — сокрушается издание NU.

«АЗ выбыл в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Команда Арне Слота во вторник в Украине проиграла киевскому «Динамо» 0:2.

Несмотря на поражение, еврокубковый путь для АЗ еще не закончен. Поскольку во втором квалификационном раунде ЛЧ АЗ обыграл «Викторию», команде предстоят выступления на групповом этапе Лиги Европы.

АЗ был активнее в первом тайме киевского матча, но во второй половине игры все изменилось. Жерсон Родригеш, бывший игрок нидерландского клуба «Телстар», вывел хозяев поля вперед. Второй гол в матче забил футболист киевлян Николай Шапаренко.

Из-за вылета АЗ «Аякс» стал единственным нидерландским участником Лиги чемпионов. Команда из Амстердама, финишировавшая выше АЗ в прерванном сезоне чемпионата из-за разницы забитых и пропущенных мячей, попала прямиком в групповой этап.

Игра на пустом «Олимпийском» поначалу, казалось, пошла по плану АЗ. Команда не предоставляла сопернику моментов и терпеливо ждала своего шанса. Дани де Вит не смог воспользоваться пасом Гудмундссона, неплохой шанс был у Боаду…

Первые признаки жизни хозяева поля подали сразу после перерыва. Влар головой успел вынести мяч из ворот после жесткого удара Буяльского. Тут же хорошим прострелом отметился Стенгс.

Гол киевского «Динамо» на 49-й минуте выглядел совершенно неожиданным. Мидтше неуклюже потерял мяч прямо перед своей штрафной, после чего Родригеш с близкого расстояния послал мяч в сетку, воспользовавшись прострелом Буяльского.

Украинцы не позволяли АЗ создавать моменты, и только голкипер Марко Бизот помешал Владиславу Супряге сделать счет 2:0. Чтобы придать команде свежей энергии, Слот выпустил Дрейфа и Идрисси. У последнего был хороший шанс сравнять счет, но он пробил чуть выше.

За четыре минуты до окончания поединка киевское «Динамо» удвоило свое преимущество, когда Николай Шапаренко воспользовался неудачным перехватом Бизота. После того, как Де Вит и Боаду поочередно попали в перекладину на протяжении одной атаки, последний луч надежды для АЗ погас», — сообщает NU.

«Динамо» Киев разрушило мечту АЗ о Лиге чемпионов», — горюет издание ED.

«АЗ не удалось выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Алкмарцы проиграли киевскому «Динамо» (0:2) и теперь будут выступать в групповом этапе Лиге Европы.

Прекрасная мечта о Лиге чемпионов, в которой АЗ до этого участвовал лишь один раз, в конечном итоге была потеряна из-за двух ужасных ошибок. Сначала ошибся Мидтше, позволивший забить бывшему игроку «Телстара» Жерсону Родригешу, и АЗ не смог с этим справиться. А ошибка голкипера Марко Бизота, который в минувшем сезоне пропустил так мало мячей в национальном чемпионате (11 пропущенных голов в 24-х матчах чемпионата — прим. ред.), поставила точку в матче — 0:2.

Пятьдесят минут, которые прошли до первого гола, не предвещали ничего плохого для АЗ. Подготовку алкмарской команды было тяжело оценить, ведь она провела всего один официальный матч — три недели назад против чешской «Виктории».

Но на большом пустом стадионе киевского «Динамо», где каждый звук отзывался эхом, АЗ казался очаровательным. Команда терпеливо атаковала, в свою очередь легко обезвреживая редкие вылазки соперника.

В первом тайме наибольшие шансы забить были именно у команды тренера Арне Слота. Стенгс отлично запустил Боаду в зону, но тот не попал по мячу.

Но были свои герои, проявившиеся после перерыва, и в киевском «Динамо». Команда известного тренера Мирчи Луческу уверенно противостояла атаке АЗ, которую на последние полчаса усилили Идрисси и Дрейф.

Вышедший на замену Дрейф был признан героем предыдущего матча. Суперзамена, которая так много раз спасала АЗ ранее. Но на этот раз он не смог спасти свой клуб. Возможно, это удастся ему в Лиге Европы, турнире, где АЗ, похоже, сможет добиться большего, чем в Лиге чемпионов. Матч завершился ошибкой голкипера Марко Бизота, а после счета 0:2 все стало ясно», — рассказывает о поединке ED.

В целом, нидерландские СМИ очень разочарованы поражением своей команды, к которому, как они считают, привели индивидуальные ошибки игроков и плохая реализация моментов.

В материале использованы фото изданий NOS, NU, ED.