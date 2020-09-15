Даяна Ястремская – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 16 сентября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№29 WTA) продолжит борьбу на турнире серии Премьер 5 в Риме.



В матче второго круга 20-летняя украинка померяется силами с американкой Амандой Анисимовой (№27 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на корте Grand Stand Arena после матча ATP Травалья – Чорич. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия Ястремская Анисимова 1-й круг Джорджи (7-5 6-7 6-4) №69 WTA Векич (7-6 7-6) №28 WTA

Ранее девушки между собой не играли.В следующем круге победительница матча сыграет против первой сеяной Симоны Халеп из Румынии (№2 WTA) или Ясмине Паолини из Италии (№99 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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