Даяна Ястремская – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Риме

  • 15.09.2020 22:59
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Даяна Ястремская – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

В среду, 16 сентября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№29 WTA) продолжит борьбу на турнире серии Премьер 5 в Риме.
 
В матче второго круга 20-летняя украинка померяется силами с американкой Амандой Анисимовой (№27 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на корте Grand Stand Arena после матча ATP Травалья – Чорич. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

Путь на турнире
Стадия  Ястремская    Анисимова
1-й круг     Джорджи (7-5 6-7 6-4) №69 WTA    Векич (7-6 7-6) №28 WTA
 
Ранее девушки между собой не играли.
 
В следующем круге победительница матча сыграет против первой сеяной Симоны Халеп из Румынии (№2 WTA) или Ясмине Паолини из Италии (№99 WTA).
 

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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