Рим. Расписание украинок на 16-е сентября

16 сентября продолжатся соревнования на Открытом чемпионате Италии по теннису.



В среду на грунтовые корты комплекса Foro Italico выйдут четыре украинки. Элина Свитолина и Даяна Ястремская сыграют матчи второго круга одиночного разряда, Людмила и Надежда Киченок проведут стартовую встречу в парном.



Ястремская (№29 WTA) во втором матче на турнире померяется силами с американкой Амандой Анисимовой (№27 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на корте Grand Stand Arena после матча ATP Травалья – Чорич. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.



Свитолина (№6 WTA) в первом для себя матче на турнире встретится с Анастасией павлюченковой из России (№36 WTA). Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии на центральном корте после матча Карреньо-Буста – Надаль. Ориентировочное время начала – 21:30 по Киеву.



Сестры Киченок сыграют матч первого круга парного разряда против бельгийского дуэта Кирстен Флипкенс / Элиза Мертенс последним запуском на корте №3. Ориентировочное время начала – 16:30 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)