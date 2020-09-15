18-летний защитник Динамо Забарный дебютирует в еврокубках

Сегодня, 15 сентября «Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с «АЗ Алкмаар». Начало матча – в 20:00 по Киеву.
В стартовый состав «Динамо» на матч попал 18-летний защитник Илья Забарный. Для него матч с АЗ станет дебютным в еврокубках.
Ранее Забарный вошел в топ-10 самых молодых игроков в истории «Динамо» в чемпионатах Украины.
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Источник — Sport.ua
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