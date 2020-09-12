Забарный вошел в десятку самых молодых игроков Динамо в чемпионатах Украины

18-летний защитник стал первым футболистом киевлян 2002 г.р., сыгравшим в УПЛ

  • 12.09.2020 15:44
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Забарный вошел в десятку самых молодых игроков Динамо в чемпионатах Украины
© Динамомания. Илья Забарный

В поединке с «Десной» (0:0) первый матч в чемпионатах Украины провел Илья Забарный, который лишь десятью днями ранее отметил 18-летие. В более юном возрасте за «Динамо» в УПЛ дебютировали только 5 игроков.

Кроме того, Забарный стал первым футболистом киевлян 2002 г.р., сыгравшим в Премьер-лиге. Стоит отметить, что никто из родившихся на год раньше за динамовцев в украинских чемпионатах еще не выступал.

Самые ранние дебюты игроков «Динамо» в чемпионатах Украины

Возраст

 Игрок

Дебют

Соперник

Счет

17 лет 115 дней

Владислав КАЛИТВИНЦЕВ

09.05.2010

Металлург З (д)

3:0

17 лет 195 дней

Александр АЛИЕВ

17.08.2002

Волынь (д)

3:1

17 лет 256 дней

Максим КОВАЛЬ

22.08.2010

Днепр (д)

0:0

17 лет 327 дней

Денис ДЕДЕЧКО

25.05.2005

Волынь (г)

1:0

17 лет 359 дней

Максим ДЕМЕНКО

12.03.1994

Таврия (г)

4:2

18 лет 10 дней

Илья ЗАБАРНЫЙ

11.09.2020

Десна (д)

0:0

18 лет 14 дней

Артем КРАВЕЦ

17.06.2007

Арсенал (г)

1:0

18 лет 40 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

08.11.1994

Шахтер (г)

3:1

18 лет 64 дня

Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО

24.05.2015

Карпаты (г)

1:0

18 лет 83 дня

Виталий МИКОЛЕНКО

20.08.2017

Сталь Км (д)

4:1

Футболисты «Динамо» 1992-2002 г.р., которые первыми сыграли в чемпионатах Украины

Год рождения

Игрок

Дата

Соперник

Счет

1992

Максим КОВАЛЬ

22.08.2010

Днепр (д)

0:0

1993

Владислав КАЛИТВИНЦЕВ

09.05.2010

Металлург З (д)

3:0

1994

Дмитрий ХЛЕБАС

17.11.2012

Металлург Д (г)

0:1

1995

Игорь ХАРАТИН

18.05.2014

Заря (д)

3:1

1996

Артем БЕСЕДИН

11.03.2016

Карпаты (г)

2:1

1997

Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО

24.05.2015

Карпаты (г)

1:0

1998

Николай ШАПАРЕНКО

18.11.2017

Звезда (г)

2:0

1999

Виталий МИКОЛЕНКО

20.08.2017

Сталь Км (д)

4:1

2000

Владислав СУПРЯГА

25.08.2018

Черноморец (г)

1:1

2002

Илья ЗАБАРНЫЙ

11.09.2020

Десна (д)

0:0
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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