Забарный вошел в десятку самых молодых игроков Динамо в чемпионатах Украины

В поединке с «Десной» (0:0) первый матч в чемпионатах Украины провел Илья Забарный, который лишь десятью днями ранее отметил 18-летие. В более юном возрасте за «Динамо» в УПЛ дебютировали только 5 игроков.

Кроме того, Забарный стал первым футболистом киевлян 2002 г.р., сыгравшим в Премьер-лиге. Стоит отметить, что никто из родившихся на год раньше за динамовцев в украинских чемпионатах еще не выступал.

Самые ранние дебюты игроков «Динамо» в чемпионатах Украины

Возраст Игрок Дебют Соперник Счет 17 лет 115 дней Владислав КАЛИТВИНЦЕВ 09.05.2010 Металлург З (д) 3:0 17 лет 195 дней Александр АЛИЕВ 17.08.2002 Волынь (д) 3:1 17 лет 256 дней Максим КОВАЛЬ 22.08.2010 Днепр (д) 0:0 17 лет 327 дней Денис ДЕДЕЧКО 25.05.2005 Волынь (г) 1:0 17 лет 359 дней Максим ДЕМЕНКО 12.03.1994 Таврия (г) 4:2 18 лет 10 дней Илья ЗАБАРНЫЙ 11.09.2020 Десна (д) 0:0 18 лет 14 дней Артем КРАВЕЦ 17.06.2007 Арсенал (г) 1:0 18 лет 40 дней Андрей ШЕВЧЕНКО 08.11.1994 Шахтер (г) 3:1 18 лет 64 дня Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО 24.05.2015 Карпаты (г) 1:0 18 лет 83 дня Виталий МИКОЛЕНКО 20.08.2017 Сталь Км (д) 4:1

Футболисты «Динамо» 1992-2002 г.р., которые первыми сыграли в чемпионатах Украины