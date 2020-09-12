Забарный вошел в десятку самых молодых игроков Динамо в чемпионатах Украины

В поединке с «Десной» (0:0) первый матч в чемпионатах Украины провел Илья Забарный, который лишь десятью днями ранее отметил 18-летие. В более юном возрасте за «Динамо» в УПЛ дебютировали только 5 игроков.
Кроме того, Забарный стал первым футболистом киевлян 2002 г.р., сыгравшим в Премьер-лиге. Стоит отметить, что никто из родившихся на год раньше за динамовцев в украинских чемпионатах еще не выступал.
Самые ранние дебюты игроков «Динамо» в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Дебют
|
Соперник
|
Счет
|
17 лет 115 дней
|
Владислав КАЛИТВИНЦЕВ
|
09.05.2010
|
Металлург З (д)
|
3:0
|
17 лет 195 дней
|
Александр АЛИЕВ
|
17.08.2002
|
Волынь (д)
|
3:1
|
17 лет 256 дней
|
Максим КОВАЛЬ
|
22.08.2010
|
Днепр (д)
|
0:0
|
17 лет 327 дней
|
Денис ДЕДЕЧКО
|
25.05.2005
|
Волынь (г)
|
1:0
|
17 лет 359 дней
|
Максим ДЕМЕНКО
|
12.03.1994
|
Таврия (г)
|
4:2
|
18 лет 10 дней
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
11.09.2020
|
Десна (д)
|
0:0
|
18 лет 14 дней
|
Артем КРАВЕЦ
|
17.06.2007
|
Арсенал (г)
|
1:0
|
18 лет 40 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
08.11.1994
|
Шахтер (г)
|
3:1
|
18 лет 64 дня
|
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО
|
24.05.2015
|
Карпаты (г)
|
1:0
|
18 лет 83 дня
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
20.08.2017
|
Сталь Км (д)
|
4:1
Футболисты «Динамо» 1992-2002 г.р., которые первыми сыграли в чемпионатах Украины
|
Год рождения
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1992
|
Максим КОВАЛЬ
|
22.08.2010
|
Днепр (д)
|
0:0
|
1993
|
Владислав КАЛИТВИНЦЕВ
|
09.05.2010
|
Металлург З (д)
|
3:0
|
1994
|
Дмитрий ХЛЕБАС
|
17.11.2012
|
Металлург Д (г)
|
0:1
|
1995
|
Игорь ХАРАТИН
|
18.05.2014
|
Заря (д)
|
3:1
|
1996
|
Артем БЕСЕДИН
|
11.03.2016
|
Карпаты (г)
|
2:1
|
1997
|
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО
|
24.05.2015
|
Карпаты (г)
|
1:0
|
1998
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
18.11.2017
|
Звезда (г)
|
2:0
|
1999
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
20.08.2017
|
Сталь Км (д)
|
4:1
|
2000
|
Владислав СУПРЯГА
|
25.08.2018
|
Черноморец (г)
|
1:1
|
2002
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
11.09.2020
|
Десна (д)
|
0:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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