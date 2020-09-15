Хаверц – главное усиление Челси. Но у Лэмпарда добавилось головной боли

Как известно, «Челси» этим летом стал главным игроком на трансферном рынке. Казалось, что в период пандемии ни один не сможет так разбрасываться деньгами направо и налево, но лондонцы абсолютно разрушают этот миф.

Только за одного Кая Хаверца «синие» заплатили сумасшедшие 100 миллионов евро. 70 из них выплатили сразу, остальные 30 леверкузенцы получат в течение ближайшего года. Тем самым 21-летний воспитанник «Байера» стал самым дорогим немецким футболистом за всю историю!

И тут сразу возникает логичный вопрос: а не переплатил ли «Челси»? Но в данном случае сложно сформировать конкретную позицию. С одной стороны, Хаверц – самый талантливый немецкий футболист своего поколения. И, вне сомнений, один из главных талантов во всем мире. Однако, насколько такая трата оправдана в условиях тотальной неопределенности из-за COVID-19?

Если говорить исключительно о футбольных качествах, то Кай однозначно стоит заплаченных за него денег. Удивительный универсал, который за последние два сезона Бундеслиги забил 29 голов и оформил 10 ассистов.

В свое время Хаверц удивительным образом ворвался в элиту немецкого футбола. Каю едва исполнилось 17 лет, когда он дебютировал за «Байер» в выездном матче сезона-2016/17 против «Вердера». Тогда он появился на позиции правого полузащитника, где и действовал до конца сезона.

С тех пор изменилась как роль Хаверца на поле, так и его роль в команде. Он дорос до капитанской повязки и успел поиграть на пяти позициях. В одно время Кай играл ближе к опорной зоне, иногда выходил слева в полузащите, а большую часть карьеры провел под форвардом в роли классической «десятки», а после рестарта последнего сезона прекрасно проявил себя как центральный нападающий. И самое главное – на каждой из этих позиций Хаверц смотрелся максимально органично.

Но оставаться в «Байере» еще на сезон было категорически нельзя. Хаверц слишком хорош для всего лишь борьбы за место в топ-4 Бундеслиги и матчей Лиги Европы. Он – готовая звезда для топ-клубов, и его место в Лиге чемпионов, среди сильнейших игроков планеты.

И тут очень удивляет итоговый выбор Хаверца. По слухам, его хотела чуть ли не вся Европа, а главным кандидатом выглядела «Бавария», собирающая у себя всех лучших немецких футболистов. Также его всерьез связывали с «Барселоной», «Реалом» и «Ливерпулем».

Челси разрывает трансферный рынок: на кого потратились в Лондоне

Но «Челси» сыграл на опережение. Из-за недавнего трансферного бана у «Челси» появились деньги на серьезные покупки. Тут и продажа Эдена Азара в «Реал» за более чем 100 миллионов, и щедрость Романа Абрамовича.

Как на мой взгляд, основным фактором, который повлиял на решение Хаверца, стала обстановка, в которой ему предстоит находиться. Этим летом «Челси» также купил у «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, а уже достаточно давно в клубе находится Антонио Рюдигер. Также немецким языком свободно владеет поигравший за «Боруссию» М Андреас Кристенсен. Итого – сразу три человека, которые будут без проблем понимать Хаверца.



Твиттер Челси

Вторым фактором я бы назвал персону главного тренера. Хаверц относится к тем игрокам, которые росли на матчах Лэмпарда. К тому же стилистически игра Кая очень напоминает Фрэнка. Он так же умеет отдавать невероятно точные и неожиданные передачи из глубины, и очень опасен непосредственно в штрафной зоне.

Третий фактор – история. «Челси» - клуб, который в текущем столетии выиграл кучу трофеев. Для парня, выросшего в клубе, который не выиграл ни одного титула с 1993 года, а с тех пор девять раз финишировал вторым, это очень весомый аргумент.

Четвертый фактор – игровое время. Да, в других командах Хаверц так же не был бы обделен игровой практикой. Но в «Челси» куда меньше конкуренция, и тут он может стать лидером и ключевой фигурой, а не просто одним из многих других ведущих футболистов.

Ну и, что не менее важно, тут Хаверц может стать частью нового очень амбициозного проекта. На дворе только сентябрь, а «Челси» уже оформил покупки не только Хаверца и Вернера, но и Бена Чилуэлла, Хакима Зиеша, Тьяго Сильвы и Маланга Сарра.

Непонятно только то, в какой роли Хаверца теперь видит Лэмпард. В теории, варианта только два: на месте Мэйсона Маунта в роли «десятки» или на месте Маттео Ковачича на позиции разыгрывающего.

Изначально, кажется, что Хаверц будет лучше смотреться именно как «десятка», но Маунт вот уже второй сезон является основным в командах Лэмпарда. Практически во всех матчах тренерской карьеры Фрэнка Маунт выходил как минимум на замену. Поэтому ставлю на то, что Кай будет играть рядом с Канте в центре поля. Трио Канте – Хаверц – Маунт выглядит просто невероятно многообещающе.

Лига выдающихся джентльменов. Чего ждать от нового сезона АПЛ

Так или иначе, Хаверц – главное усиление «Челси» этим летом. И тут дело не только в цене, а и в том, что его появление дает Лэмпарду больше вариантов для тактических изменений. И теперь Фрэнку нужно решить, как лучше ему использовать такой актив. В любом случае универсал подобного уровня будет полезен в абсолютно любой команде. И «Челси» тут не исключение.

Уже во втором туре АПЛ Кая Хаверца и «Челси» ждет серьезная проверка в лице чемпиона Англии – «Ливерпуля». В этом матче и посмотрим, на что способны Хаверц и обновленный «Челси».