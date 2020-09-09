Челси разрывает трансферный рынок: на кого потратились в Лондоне

«Челси» стал главным героем минувшего лета. В то время, как многие другие клубы максимально экономят во время кризиса, «синие» активно подписывают новичков. Лондонцы за лето потратили более 200 млн евро на усиление. Вполне справедливо может возникнуть вопрос: откуда у клуба деньги? Тут все просто. «Челси» пропустил 2 трансферных окна из-за бана со стороны ФИФА. «Синих» наказали за нарушения при оформлении переходов несовершеннолетних футболистов. Англичане, по сути, весь год вынужденно экономили, а тратить смогли только с января.

Исходящие сделки тоже помогли «Челси» накопить немалую сумму. Наиболее прибыльной продажей для «синих» за последние годы стал трансфер Эдена Азара в мадридский «Реал» летом 2019 года. Никто до сих пор детально не знает, за сколько бельгиец переехал в Испанию, но это точно больше 100 млн евро. То есть только на эти деньги «синие» могли оформить 2 входящих трансфера.

Отдельно стоит похвалить менеджмент «Челси» за продажу Альваро Мораты. Практически безнадежного для себя игрока «синие» сначала отдали в аренду «Атлетико» за 7 млн евро, а потом получили от «матрасников» еще 56 миллионов за полноценный трансфер. Кроме того, лондонский клуб – один из крупнейших арендодателей в Европе. «Челси» постоянно отправляет свою молодежь в другие клубы набираться опыта. Туда же они ссылают игроков, с которыми не знают, что делать (как в случае с Моратой).

Аренды – не слишком крупный источник дохода, но они определенно помогают экономить. Целой группе футболистов «Челси» может годами не платить зарплату, а за других можно получить несколько миллионов в качестве бонуса. Только в прошлом сезоне 5 игроков вернулись в Лондон из аренд. Многие из них, вероятно, будут проданы или снова будут кем-то позаимствованы, а это – экономия на зарплате и дополнительный заработок.

Главные кандидаты на окончательный уход из «Челси» – Давиде Дзаппакоста, Виктор Мозес и Кепа Аррисабалага. В Лондоне также не особо рассчитывают на Тьемуэ Бакайоко и Миши Батшуайи. Но «синим» не обязательно продавать их всех прямо сейчас. У англичан настолько прочный запас в финансовом плане, что они могут подождать с продажами до следующего лета. «Челси» целый год не тратил, но при этом зарабатывал на рекламе, получал деньги от спонсоров и призовые от УЕФА (за победу в Лиге Европы, например).

Сейчас интереснее то, с кем будет работать Фрэнк Лэмпард в новом сезоне. «Челси» по умолчанию становится одной из самых интригующих команд на следующие несколько лет. Перспективная молодежь вперемешку с опытными футболистами – такой коллектив должен наделать шуму не только в АПЛ, но и в еврокубках. Прямо сейчас рассмотрим подробнее, кого, за сколько и зачем подписали «синие».

Хаким Зиеш (40 млн евро)

Зиеш стал первым новичком «Челси». «Синие» договорились с «Аяксом» о переходе футболиста еще по ходу прошлого сезона. Марокканец подписал 5-летний контракт с лондонским клубом. В «Аяксе» понимали, что удерживать 27-летнего вингера в своих рядах нет смысла. Футболист давно перерос уровень чемпионата Нидерландов и заслужил право попробовать себя в более сильной лиге. За клуб из Амстердама Хаким сыграл 165 матчей, записав на свой счет 48 голов и 62 результативные передачи.

В «Челси» Зиеш, очевидно, станет заменой ушедшему в «Арсенал» Виллиану. Примечательно, что «синие» подписали марокканца, когда с бразильцем еще велись переговоры о продлении контракта. Впрочем, стороны все равно не могли договориться и было понятно, что Виллиан покинет «аристократов». Зиеш, пришедший ему на замену, – хороший вариант. Марокканец, в отличие от бразильца, больше ассистирует и меньше забивает, но это не должно стать проблемой ни для него самого, ни для клуба. В атаке к «синим» подъехало серьезное усиление.

Тимо Вернер (53 млн евро)

Вернер неожиданно для многих перешел в «Челси». По ходу минувшего сезона было понятно, что Тимо будет начинать следующую компанию уже не в составе «РБ Лейпциг». Но весь мир думал, что немец перейдет в «Ливерпуль». Наставник «красных» Юргенн Клопп является большим поклонником своего соотечественника, а сам футболист несколько раз лестно отзывался о мерсисайдцах. Но «Ливерпуль» слишком долго думал. В борьбу за игрока включился «Челси», который без раздумий заплатил за него 53 млн евро. Трансфер был оформлен максимально быстро.

ChelseaFC

Переход в лондонский клуб выгоден как для «синих», так и для самого Тимо. В «Ливерпуле» немцу было бы непросто конкурировать с игроками, которые выигрывали Лигу чемпионов и АПЛ. Да и «Челси» он нужнее. Основной центрфорвард «синих» – Тэмми Абрахам – очень расточительный игрок. В прошлом сезоне он забил 18 голов во всех турнирах, хотя моментов имел на 30 мячей. А 24-летний Вернер был среди претендентов на «Золотую бутсу». Немец определенно усилит атаку «синих» и заодно заставит Абрахама постоянно держать себя в форме.

Маланг Сарр (свободный агент)

Разобравшись с атакой, «Челси» взялся за усиление обороны. Для этого «синие» подписали экс-игрока «Ниццы» Маланга Сарра. Болельщикам переход 21-летнего центрбека был не совсем понятным. Дескать, лучше было бы уже «прокачивать» Фикайо Томори – своего парня, воспитанника академии. То, что «синие» подписали футболиста бесплатно, не влияло на позицию болельщиков. А зря. В прошлом сезоне «Челси» только в АПЛ пропустил 54 гола – это очень много. В обороне у лондонского клуба далеко не все в порядке.

Сарр – это, конечно, не решение проблемы прямо сейчас. Но пройти мимо такого игрока «Челси» не мог. К своим годам защитник сыграл 119 матчей на взрослом уровне. Кроме того, центрбек с 16-ти лет выступает за сборную Франции в разных возрастных группах. Сарр – это подписание на перспективу. Почти точно «Челси» отправит футболиста в аренду на следующий сезон, но игроку из-за этого переживать не стоит. «Синие» подписали с французом 5-летний контракт и, значит, рассчитывают на него в долгосрочной перспективе.

Тиаго Силва (свободный агент)

Силва – это уже игрок на «здесь и сейчас». В межсезонье «Челси» сделал ставку на молодых и перспективных игроков. Но «синим» очень нужен был опытный защитник. В итоге, они заполучили 35-летнего Тиаго, да еще и бесплатно. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо в последний момент передумал отпускать бразильца, но у того уже была договоренность с лондонским клубом. Футболист подписал с «синими» контракт по схеме «1+1», что вполне должно устроить обе стороны.

Первым делом Силва принесет с собой надежность и уверенность, которых «Челси» не хватало порой в обороне. Конечно, Тиаго не будет играть в каждом матче. В последние годы он регулярно получает по 2 травмы за сезон, которые выбивают его из строя на некоторое время. Но все же бразилец должен появляться на поле в большинстве игр АПЛ и Лиги чемпионов. Вероятнее всего, что партнером Силвы в центре обороны будет Антонио Рюдигер. Вместе немец и бразилец постараются, чтобы соперники как можно реже тревожили не очень надежного Кепу, иначе «синим» не избежать проблем.

Бэн Чилуэлл (50 млн евро)

«Челси» несколько месяцев вел переговоры с «Лестером» о переходе Чилуэлла. «Лисы» не хотели отпускать игрока, но лондонцы настаивали. Сообщалось, что «синие» просили футболиста «надавить» на руководство, чтобы оно было более сговорчивым относительно его трансфера. Как бы там ни было, стороны все-таки согласовали переход Бена. В Лондоне заплатили за 23-летнего защитника 50 млн евро. Наставник «синих» Фрэнк Лэмпард не скрывал радости от этого трансфера.

ChelseaFC

Чилуэлл – левый фулбек. Вроде бы на этой позиции у «Челси» все в порядке. Маркос Алонсо старше Бена на 5 лет, но нельзя сказать, что он серьезно в чем-то проигрывает своему более молодому одноклубнику. У обоих примерно равная статистика. Судя по всему, «синие» не рассчитывают на испанца в долгосрочной перспективе, хотя у него остается еще 3 года по контракту с лондонским клубом. Также вполне вероятно, что Эмерсон, выступающий тоже на позиции левого фулбека, покинет столицу Англии в ближайшее время. Его услугами интересуются в Италии.

Кай Хаверц (80 млн евро)

Хаверц является последним приобретением «Челси» на данный момент. Как и в случае с Чилуэллом, англичане долго вели переговоры по трансферу футболиста. «Байер» поначалу отказывался отпускать игрока. Потом «фармацевты» заявили о твердом намерении продать своего воспитанника только за 100 млн евро. В итоге, после длительных переговоров немцы согласились на 80 миллионов. Еще 20 млн они могут получить бонусами. Хавбек уже приступил к тренировкам с новой командой.

Хаверц является самым дорогим трансфером «Челси» в нынешнее межсезонье и одним из самых дорогих в истории клуба. В Лондоне возлагают огромные надежды на 21-летнего футболиста, хотя пока не совсем понятно, как Лэмпард будет его использовать. Если задействовать немца на его основной позиции – атакующего полузащитника – тогда проблемы с игровым временем возникнут у Мэйсона Маунта. Хотя многое будет зависеть от схемы, которую выберет Лэмпард. И немец, и англичанин могут сыграть на разных позициях.

У наставника «синих» появится немного головной боли при выборе состава на ближайшие матчи, но вряд ли он от этого будет сильно страдать.

Лэмпард собрал молодую и голодную до побед команду, которая прямо сейчас выглядит одной из самых перспективных в Европе. Далее все будет зависеть от самих игроков и их тренера. Лэмпард любит и умеет работать с молодежью, которую поведет к новым победам. Теперь место в Лиге чемпионов – задача минимум для «Челси». Уже через 1 сезон лондонский клуб, имея такой состав, должен в обязательном порядке претендовать на титул чемпиона Англии.