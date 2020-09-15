Василий ГРИЦУК: «Минай был аутсайдером? Во время игры все команды равны»

32-летний полузащитник «Александрии» Василий Грицук прокомментировал поражение от «Миная» (0:1) в матче 2 тура украинской Премьер-лиги.

«У нас чемпионат непредсказуемый. Каждая команда может сыграть как хорошо, так и плохо. Поэтому сложно считать себя фаворитами. Фавориты или аутсайдеры - такое понятие может быть только до игры. Во время игры все команды равны», - сказал Грицук.

Ранее сообщалось, что матч «Александрии» и «Ворсклы» состоится с болельщиками на трибунах.