Василий ГРИЦУК: «Минай был аутсайдером? Во время игры все команды равны»

32-летний полузащитник «Александрии» Василий Грицук прокомментировал поражение от «Миная» (0:1) в матче 2 тура украинской Премьер-лиги.
«У нас чемпионат непредсказуемый. Каждая команда может сыграть как хорошо, так и плохо. Поэтому сложно считать себя фаворитами. Фавориты или аутсайдеры - такое понятие может быть только до игры. Во время игры все команды равны», - сказал Грицук.
Ранее сообщалось, что матч «Александрии» и «Ворсклы» состоится с болельщиками на трибунах.
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Источник — Футбол 1/2/3
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