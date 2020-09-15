Матч Александрии и Ворсклы состоится с болельщиками на трибунах

Встреча третьего тура чемпионата Украины между «Александрией» и «Ворсклой» состоится со зрителями.
Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Как отмечает пресс-служба клуба, стадион может быть заполнен не более, чем на 25%.
Также будут соблюдены все меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса. При входе будет температурный скрининг, также необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать маски.
Матч состоится в субботу 19 сентября и начнется в 14:00.
Отметим, что в матче первого тура УПЛ «Александрия» играла с «Минаем» (0:1) также в присутствии болельщиков.
Источник — ФК Александрия
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