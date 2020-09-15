ГОРИЛЫЙ: «Если Динамо не пройдет АЗ, могут надломиться и в чемпионате»

Бывший игрок «Динамо» – о предстоящей встрече третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

  • 15.09.2020 11:51
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ГОРИЛЫЙ: «Если Динамо не пройдет АЗ, могут надломиться и в чемпионате»
© ФК Таврия. Владимир Горилый

Бывший игрок «Динамо» Владимир Горилый поделился мнением об игре столичного клуба и шансах команды в матче Лиги чемпионов против нидерландского АЗ.

- О готовности «Динамо» к предстоящему матчу Лиги чемпионов с нидерландским АЗ можно судить после последнего поединка чемпионата с «Десной». Но яркой игры мы не увидели. И это настораживает. Какие шансы у киевлян пройти соперника?
- Я бы проанализировал три матча «Динамо». Первый поединок в чемпионате против «Олимпика», где соперник был явно слаб и не готов к игре. Поэтому на фоне такого оппонента «Динамо» выглядело на голову выше. Трудно было увидеть какие-то недочеты, когда игра идет в одни ворота, все дается легко и без сопротивления.

В Суперкубке против «Шахтера» «динамовцы», понимая, что не могут играть в открытый футбол, ибо это могло обернуться для них неприятностями, избрали закрытую игру на контратаках. И это принесло им успех. Команда выдержала, показала характер, и в итоге выиграла кубок.

А вот с «Десной», когда нужно было показать атакующие действия, умение вскрыть организованную и насыщенную оборону, мы увидели проблемы в линии атаки. Действительно киевляне показали не очень качественную игру, не могли, когда нужно было, взвинтить темп, делать все на скоростях, а перешли на средний темп, что было на руку черниговцам. Может, это связано с тем, что игроки вернулись после паузы в разном физическом состоянии и выглядели разбалансированными.

Смогут ли они за три дня, а это очень мало, после «Десны» подтянуть физические кондиции и выглядеть цельным и монолитным коллективом, предположить трудно. Плюс травмы многих футболистов, особенно в защитной линии, делают положение накануне ответственной игры весьма затруднительным. К тому же на данный момент некоторые футболисты не соответствуют уровню киевского «Динамо».

Еще труднее спрогнозировать результат, так как мы совсем не видели голландцев. Они без официальных матчей, кроме одного поединка с чешской «Викторией», уже на протяжении шести месяцев. А спарринги не в счет. В каком они состоянии и готовности - загадка.

- АЗ Алкмаар готовится серьезно. Даже пожертвовали игровой практикой, перенеся первый матч в чемпионате. Мирча Луческу сказал: «АЗ - очень сильная, мобильная и мощная команда. Проблем у них намного меньше, чем у нас».
- Такой же взаимностью ответил наставник АЗ, когда его спросили об игре и победе «Динамо» в матче Суперкубка. Он сказал: «Это лишний раз свидетельствует, что «Динамо» - очень мощный, сильный соперник». Это игра слов, такая тактика до матча, когда каждый старается усыпить бдительность своего соперника. Все покажет футбольное поле. Повторюсь: главной проблемой для Луческу является отсутствие командной игры, нет такого качества футболистов. Возможно, у «динамовцев» будет преимущество своего поля и больше игровой практики, чем у голландцев.

- Но все же кто-то должен победить. Учитывая недостатки, все-таки у «Динамо» больше шансов на победу?
- Какую тактику изберет Луческу - игру от обороны на контратаках, как с «Шахтером», или атакующий футбол - знает только он. Но если думать о победе, нужно с первых минут играть агрессивно, мощно, подавить прессингом соперника, забить первыми мяч, чтобы почувствовать уверенность. А для такой игры нужно быть в прекрасных физических кондициях, чтобы поддерживать высокий темп на протяжении всего матча. Хватит ли игроков на 90 минут, также не известно. В среднем темпе, как с «Десной», АЗ не обыграешь. Многое будет зависеть, кто первым забьет гол.

Если «Динамо» не пройдет, то могут надломиться и в чемпионате. Да и болельщики, которые так враждебно настроены против Луческу, получат дополнительные козыри в руки. Поэтому ради тренера и имя «Динамо» ребята должны лечь костьми, чтобы не было сил выйти с поля, показав и доказав, что не зря пригласили именитого коуча. Шансы команд 50 на 50, фаворита назвать трудно. Но нужно верить и выходит на игру только с мыслями о победе. А недостающее мастерство перекрыть характером, бойцовскими качествами и жаждой быть победителем.

Динамо - АЗ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Источник — 1927.kiev.ua

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