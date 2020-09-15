Рим. Расписание украинок на 15-е сентября

Во вторник, 15 сентября, продолжатся соревнования на Открытом чемпионате Италии по теннису.
Сегодня на грунтовые корты комплекса Foro Italico выйдут две украинки – Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Они вместе сыграют матч парного разряда против румынского дуэта Симона Халеп / Моника Никулеску.
Встреча состоится вторым запуском на корте №6 после парной встречи Картер / Стефани – Блинкова / Рыбакина. Ориентировочное время начала матча 13:30 по Киеву.
Ранее Ястремская прошла во второй круг одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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