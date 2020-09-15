Рим. Расписание украинок на 15-е сентября

В понедельник на корты выйдут Элина Свитолина и Даяна Ястремская

  • 15.09.2020 10:19
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Рим. Расписание украинок на 15-е сентября
© WTA. Элина Свитолина

Во вторник, 15 сентября, продолжатся соревнования на Открытом чемпионате Италии по теннису.
 
Сегодня на грунтовые корты комплекса Foro Italico выйдут две украинки – Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Они вместе сыграют матч парного разряда против румынского дуэта Симона Халеп / Моника Никулеску.
 
Встреча состоится вторым запуском на корте №6 после парной встречи Картер / Стефани – Блинкова / Рыбакина. Ориентировочное время начала матча 13:30 по Киеву.

Ранее Ястремская прошла во второй круг одиночного разряда.

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Источник — Sport.ua

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