Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Очень устала, но победа есть победа»

Украинка сумела выйти во второй раунд

  • 15.09.2020 07:25
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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Очень устала, но победа есть победа»
© wtatennis.com

На турнире в Риме украинская теннисистка Даяна Ястремская в напряженной битве в трех сетах одолела Камилу Джоржи в первом раунде.

«Матч длился 3 часа, как я могу себя чувствовать? Очень устала. Но победа есть победа, пусть и не лучшая. Плохо себя чувствовала во время поединка. Игра была нормальная, но странная. Столько двойных ошибок - больше, чем за карьеру раньше».

«Но все будет нормально, если следующий матч состоится уже завтра. Я буду готова. Физически чувствую себя отлично», - сказала Ястремская.

Во втором раунде теннисистка сыграет против Аманды Анисимовой.

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Источник — WTA

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