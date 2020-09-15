У форварда Милана обнаружили коронавирус

21-летний португальский форвард «Милана» Рафаэл Леау заразился коронавирусом.

Футболист отсутствовал с самого начала сборов миланцев. На данный момент Леау находится на самоизоляции. Болезнь проходит бессимптомно.

В сезоне-2019/20 Леау сыграл за «Милан» в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее Диего Симеоне сдал позитивный тест на коронавирус.