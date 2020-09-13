Диего Симеоне сдал позитивный тест на коронавирус

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне сдал положительный тест на COVID-19.



Сообщается, что подозрения на заражение коронавирусом появились еще в пятницу, после чего 50-летний специалист прошел проверку.



На данный момент Симеоне находится на самоизоляции, где должен провести 2 недели. Это означает, что он рискует пропустить старт «Атлетико» в Примере – 27 сентября мадридцы будут принимать «Гранаду».

Ранее сообщалось, что Кавани перейдет в «Атлетико».