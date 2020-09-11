Кавани вскоре перейдет в Атлетико

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, скорее всего, перейдет в «Атлетико», сообщает итальянская пресса.
33-летний футболист отказал «Ювентусу». Также летом сорвался его переход в «Бенфику».
Напомним, что ранее Кавани покинул ПСЖ, за который выступал с 2013 года.
В сезоне 2019/20 Кавани провел 22 матча, в которых забил семь голов и отдал два ассиста.
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Источник — Calciomercato
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