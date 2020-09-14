ЦЫГАНЫК: «Я думаю, Йовичевич примет Днепр-1 уже на этой неделе»

Футбольный журналист рассказал о тренерском вопросе в клубе из Днепра

  • 14.09.2020 23:01
  • 1478 просмотров
  • 21 комментарий
ЦЫГАНЫК: «Я думаю, Йовичевич примет Днепр-1 уже на этой неделе»
© ФК Динамо Загреб. Игор Йовичевич

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганик Live рассказал о тренерском вопросе в «Днепре-1»:

«Для меня «Днепр-1»новый сезон еще не начал. Команда продолжает прошлый. Все, что было тогда еще в матче с «Колосом», продолжается и сейчас. У команды нет ни настроения, ни эмоций. Какое-то бездушие присутствует в действиях футболистов в поединках и с «Ингульцем», и с «Олимпиком». Вот, представьте – три домашних поединка. Можно набирать 9 очков, а команда берет одно.

Команда сейчас просто плывет: нет ни сил, ни возможностей, ни внутреннего запаса. «Днепр-1» сейчас катится по рельсам прошлого сезона. Если сейчас не остановиться, то команда к зиме будет на последнем или предпоследнем месте. Футболисты квалифицированные, уже поиграли на высоком уровне. Подбор исполнителей в «Днепре-1» сейчас третий в Украине. Этот клуб должен бороться за бронзу и навязывать борьбу в очных противостояниях «Шахтеру» и «Динамо». А сейчас до этого еще очень и очень далеко. Команда не молодая, там мужики играют. А почему у них нет эмоций? У меня есть к этому большой вопрос.

Правда ли, что Йовичевичу предложили возглавить «Днепр-1»? Насколько мне известно, он уже собирает помощников и консультируется с ними, чтобы переехать в Днепр. Осталось там согласовать определенные финансовые условия, и вполне возможно, что Йовичевич уже в ближайшие дни может возглавить «Днепр-1». Может случиться что угодно: они могут не договориться или произойдет какая-то история, но то, что надо останавливать этот процесс, который сейчас идет в «Днепре-1», это однозначно.

Йовичевич – футбольный человек. Он любит футбол и постоянно о нем говорит. Его обожали в загребском «Динамо», когда он тренировал молодежные команды U-19 и U-21. Он был основным претендентом на пост главного тренера первой команды загребского «Динамо», и его назначили. Затем произошел конфликт с президентом клуба. Йовичевич доверял и работал с молодыми игроками и пытался их подтянуть к основной команде. Где-то не хватило результата, где-то опыта. На этом вырос конфликт с руководством. И Йовичевич решил не продолжать сотрудничество с «Динамо» Загреб.

Сейчас есть предложение от «Днепра-1». Примет или нет? Это его дело. Я бы посоветовал принимать. Сейчас на финальной стадии переговоры. Если удастся договориться, то, я думаю, уже на этой неделе Йовичевич примет «Днепр-1».

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Источник — Циганик LIVE

(12 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:58
    0
    jekаfunny, 14.09.2020 23:57
    Да Олег , будем с тебя завтра потешаться всем сайтом
    Ну-ну.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 23:57
    -1
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:52
    Ага, канеш, точно. Ты лучше иди помолись перед сном, впереди весёлый день.
    Да Олег , будем с тебя завтра потешаться всем сайтом
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:52
    0
    jekаfunny, 14.09.2020 23:48
    Та да , ты ещё тот унижатель
    Реально не помню больше научайте человек который бы как ты создавал десятки ников чтобы с них потерпать сутками
    Ага, канеш, точно. Ты лучше иди помолись перед сном, впереди весёлый день.
    Ссылка
    Учу прыгать
      Учу прыгать, 14.09.2020 23:51
    0
    Когда уже это тело псевдоинсайдерское исчезнет.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 23:48
    -2
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:46
    Готовлюсь завтра тебя унижать как обычно.
    Та да , ты ещё тот унижатель
    Реально не помню больше научайте человек который бы как ты создавал десятки ников чтобы с них потерпать сутками
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:46
    +1
    jekаfunny, 14.09.2020 23:45
    А что такое , к новому дню и новым унижения готовишься ?
    Готовлюсь завтра тебя унижать как обычно.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:45
    +1
    jekаfunny, 14.09.2020 23:44
    Олежек как Билли Милиган, только лох
    Я тебя тоже люблю.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 23:45
    0
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:36
    У меня один ник, мне не до тебя, свободно.
    А что такое , к новому дню и новым унижения готовишься ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 23:44
    0
    yuryan, 14.09.2020 23:40
    Ти не парся!!! Жоден шизофреник не усвідомлює що в нього кілька реальностей!!!
    Так Олежка в тебе один нік!!! Головне пий таблетки вчасно!!!
    Олежек как Билли Милиган, только лох
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 14.09.2020 23:40
    -1
    Бросить Динамо Загреб ради Днепр-1? Что за..
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:40
    +1
    yuryan, 14.09.2020 23:40
    Ти не парся!!! Жоден шизофреник не усвідомлює що в нього кілька реальностей!!!
    Так Олежка в тебе один нік!!! Головне пий таблетки вчасно!!!
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 14.09.2020 23:40
    0
    jekаfunny, 14.09.2020 23:33
    Уже этих клонов лоха Олега 6 штук , + бурбас кинг + кинг конг + два Волшебника
    Терпила , ты кому сказки рассказываешь , про один Ник ?
    Ти не парся!!! Жоден шизофреник не усвідомлює що в нього кілька реальностей!!!
    Так Олежка в тебе один нік!!! Головне пий таблетки вчасно!!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:36
    0
    jekаfunny, 14.09.2020 23:33
    Уже этих клонов лоха Олега 6 штук , + бурбас кинг + кинг конг + два Волшебника
    Терпила , ты кому сказки рассказываешь , про один Ник ?
    У меня один ник, мне не до тебя, свободно.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 23:33
    0
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:29
    Полудурок, попрыгай и спатоньки. Ещё раз, у меня один ник, если банят, новый такой же, больше у меня нет ников. А вот у тебя тормоза на этом сайте хз сколько ников, ты тут валяешься уже более 10 лет каждый день с утра до ночи.
    Уже этих клонов лоха Олега 6 штук , + бурбас кинг + кинг конг + два Волшебника
    Терпила , ты кому сказки рассказываешь , про один Ник ?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:29
    0
    jekаfunny, 14.09.2020 23:27
    Все могут перейти на ветку анонса АЗ - Динамо и глянуть , как там Ник Алег Тимофеюк забанен
    Так что не бреши , лох
    11 ников , 11 этапов постоянных зашкваров и унижения
    Полудурок, попрыгай и спатоньки. Ещё раз, у меня один ник, если банят, новый такой же, больше у меня нет ников. А вот у тебя тормоза на этом сайте хз сколько ников, ты тут валяешься уже более 10 лет каждый день с утра до ночи.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 23:27
    -1
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:21
    У меня всего один ник на сайте.
    Все могут перейти на ветку анонса АЗ - Динамо и глянуть , как там Ник Алег Тимофеюк забанен
    Так что не бреши , лох
    11 ников , 11 этапов постоянных зашкваров и унижения
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:21
    -2
    jekаfunny, 14.09.2020 23:20
    О, вылезло чучело под 11 ником , каппы невменяемый
    У меня всего один ник на сайте.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 23:20
    0
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:13
    Еле-еле досмотрел его передачу, этого псевдоинсайдера, ничего нового, у него всё как обычно, у даунамо всё ок, всё будет хорошо, у Шахтёра что-то не то, и так какой уже год подряд?
    О, вылезло чучело под 11 ником , каппы невменяемый
    Ссылка
    igor_kap
    online
      igor_kap, 14.09.2020 23:15
    0
    Нехай в Хуанде Рамоса спитається чи варто туда йти... Бєня любить розвести на бабки )
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:13
    -1
    Еле-еле досмотрел его передачу, этого псевдоинсайдера, ничего нового, у него всё как обычно, у даунамо всё ок, всё будет хорошо, у Шахтёра что-то не то, и так какой уже год подряд?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:46
    +1
    jekаfunny, 14.09.2020 23:45
    А что такое , к новому дню и новым унижения готовишься ?
    Готовлюсь завтра тебя унижать как обычно.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:45
    +1
    jekаfunny, 14.09.2020 23:44
    Олежек как Билли Милиган, только лох
    Я тебя тоже люблю.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:40
    +1
    yuryan, 14.09.2020 23:40
    Ти не парся!!! Жоден шизофреник не усвідомлює що в нього кілька реальностей!!!
    Так Олежка в тебе один нік!!! Головне пий таблетки вчасно!!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:58
    0
    jekаfunny, 14.09.2020 23:57
    Да Олег , будем с тебя завтра потешаться всем сайтом
    Ну-ну.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:52
    0
    jekаfunny, 14.09.2020 23:48
    Та да , ты ещё тот унижатель
    Реально не помню больше научайте человек который бы как ты создавал десятки ников чтобы с них потерпать сутками
    Ага, канеш, точно. Ты лучше иди помолись перед сном, впереди весёлый день.
    Ссылка
    Учу прыгать
      Учу прыгать, 14.09.2020 23:51
    0
    Когда уже это тело псевдоинсайдерское исчезнет.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 23:45
    0
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:36
    У меня один ник, мне не до тебя, свободно.
    А что такое , к новому дню и новым унижения готовишься ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 23:44
    0
    yuryan, 14.09.2020 23:40
    Ти не парся!!! Жоден шизофреник не усвідомлює що в нього кілька реальностей!!!
    Так Олежка в тебе один нік!!! Головне пий таблетки вчасно!!!
    Олежек как Билли Милиган, только лох
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 14.09.2020 23:40
    0
    jekаfunny, 14.09.2020 23:33
    Уже этих клонов лоха Олега 6 штук , + бурбас кинг + кинг конг + два Волшебника
    Терпила , ты кому сказки рассказываешь , про один Ник ?
    Ти не парся!!! Жоден шизофреник не усвідомлює що в нього кілька реальностей!!!
    Так Олежка в тебе один нік!!! Головне пий таблетки вчасно!!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:36
    0
    jekаfunny, 14.09.2020 23:33
    Уже этих клонов лоха Олега 6 штук , + бурбас кинг + кинг конг + два Волшебника
    Терпила , ты кому сказки рассказываешь , про один Ник ?
    У меня один ник, мне не до тебя, свободно.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 23:33
    0
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:29
    Полудурок, попрыгай и спатоньки. Ещё раз, у меня один ник, если банят, новый такой же, больше у меня нет ников. А вот у тебя тормоза на этом сайте хз сколько ников, ты тут валяешься уже более 10 лет каждый день с утра до ночи.
    Уже этих клонов лоха Олега 6 штук , + бурбас кинг + кинг конг + два Волшебника
    Терпила , ты кому сказки рассказываешь , про один Ник ?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:29
    0
    jekаfunny, 14.09.2020 23:27
    Все могут перейти на ветку анонса АЗ - Динамо и глянуть , как там Ник Алег Тимофеюк забанен
    Так что не бреши , лох
    11 ников , 11 этапов постоянных зашкваров и унижения
    Полудурок, попрыгай и спатоньки. Ещё раз, у меня один ник, если банят, новый такой же, больше у меня нет ников. А вот у тебя тормоза на этом сайте хз сколько ников, ты тут валяешься уже более 10 лет каждый день с утра до ночи.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 23:20
    0
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:13
    Еле-еле досмотрел его передачу, этого псевдоинсайдера, ничего нового, у него всё как обычно, у даунамо всё ок, всё будет хорошо, у Шахтёра что-то не то, и так какой уже год подряд?
    О, вылезло чучело под 11 ником , каппы невменяемый
    Ссылка
    igor_kap
    online
      igor_kap, 14.09.2020 23:15
    0
    Нехай в Хуанде Рамоса спитається чи варто туда йти... Бєня любить розвести на бабки )
    Ссылка
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