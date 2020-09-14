ЦЫГАНЫК: «Я думаю, Йовичевич примет Днепр-1 уже на этой неделе»

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганик Live рассказал о тренерском вопросе в «Днепре-1»:

«Для меня «Днепр-1»новый сезон еще не начал. Команда продолжает прошлый. Все, что было тогда еще в матче с «Колосом», продолжается и сейчас. У команды нет ни настроения, ни эмоций. Какое-то бездушие присутствует в действиях футболистов в поединках и с «Ингульцем», и с «Олимпиком». Вот, представьте – три домашних поединка. Можно набирать 9 очков, а команда берет одно.

Команда сейчас просто плывет: нет ни сил, ни возможностей, ни внутреннего запаса. «Днепр-1» сейчас катится по рельсам прошлого сезона. Если сейчас не остановиться, то команда к зиме будет на последнем или предпоследнем месте. Футболисты квалифицированные, уже поиграли на высоком уровне. Подбор исполнителей в «Днепре-1» сейчас третий в Украине. Этот клуб должен бороться за бронзу и навязывать борьбу в очных противостояниях «Шахтеру» и «Динамо». А сейчас до этого еще очень и очень далеко. Команда не молодая, там мужики играют. А почему у них нет эмоций? У меня есть к этому большой вопрос.

Правда ли, что Йовичевичу предложили возглавить «Днепр-1»? Насколько мне известно, он уже собирает помощников и консультируется с ними, чтобы переехать в Днепр. Осталось там согласовать определенные финансовые условия, и вполне возможно, что Йовичевич уже в ближайшие дни может возглавить «Днепр-1». Может случиться что угодно: они могут не договориться или произойдет какая-то история, но то, что надо останавливать этот процесс, который сейчас идет в «Днепре-1», это однозначно.

Йовичевич – футбольный человек. Он любит футбол и постоянно о нем говорит. Его обожали в загребском «Динамо», когда он тренировал молодежные команды U-19 и U-21. Он был основным претендентом на пост главного тренера первой команды загребского «Динамо», и его назначили. Затем произошел конфликт с президентом клуба. Йовичевич доверял и работал с молодыми игроками и пытался их подтянуть к основной команде. Где-то не хватило результата, где-то опыта. На этом вырос конфликт с руководством. И Йовичевич решил не продолжать сотрудничество с «Динамо» Загреб.

Сейчас есть предложение от «Днепра-1». Примет или нет? Это его дело. Я бы посоветовал принимать. Сейчас на финальной стадии переговоры. Если удастся договориться, то, я думаю, уже на этой неделе Йовичевич примет «Днепр-1».