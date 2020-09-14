Во вторник 15 сентября состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют киевское «Динамо» и «АЗ» (Алкмар) из Нидерландов.
Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить ее будет арбитр из Израиля Орел Гринфельд. Начало встречи в 20:00.
«Динамо» - «АЗ». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «2+2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» - «АЗ», за которой можно следить здесь.
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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