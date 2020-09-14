Во вторник 15 сентября состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют киевское «Динамо» и «АЗ» (Алкмар) из Нидерландов.

Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить ее будет арбитр из Израиля Орел Гринфельд. Начало встречи в 20:00.

«Динамо» - «АЗ». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» - «АЗ», за которой можно следить здесь.