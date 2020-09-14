Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Динамо - АЗ

В Киеве на НСК «Олимпийский» состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

  • 14.09.2020 20:45
  • 2264 просмотра
  • 3 комментария
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Динамо - АЗ
© ФК Динамо Киев

Во вторник 15 сентября состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов,  в котором сыграют киевское «Динамо» и «АЗ» (Алкмар) из Нидерландов.

Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить ее будет арбитр из Израиля Орел Гринфельд. Начало встречи в 20:00.

«Динамо» - «АЗ». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» - «АЗ», за которой можно следить здесь.

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 21:58
    +2
    J0e777, 14.09.2020 21:51
    Что на ужин сегодня в макеевке давали? Доширак или щи? Чем баловали нищебродов?
    Он же уже говорил . Он отобедал Камчатским членом , а от ужина отказался
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.09.2020 21:51
    +1
    Forever_young_13, 14.09.2020 21:25
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    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 14.09.2020 21:25
    -3
    Всем далпайопам куевским смотреть здесь:
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    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 21:58
    +2
    J0e777, 14.09.2020 21:51
    Что на ужин сегодня в макеевке давали? Доширак или щи? Чем баловали нищебродов?
    Он же уже говорил . Он отобедал Камчатским членом , а от ужина отказался
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.09.2020 21:51
    +1
    Forever_young_13, 14.09.2020 21:25
    Всем далпайопам куевским смотреть здесь:
    https://31337.pl
    Что на ужин сегодня в макеевке давали? Доширак или щи? Чем баловали нищебродов?
    Ссылка
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