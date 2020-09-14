Неймару грозит до семи матчей дисквалификации за удар соперника

28-летнему бразильскому форварду ПСЖ Неймару грозит длительная дисквалификация за удар соперника в поединке 2-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (0:1).
За подобный поступок Неймар может пропустить от 4-х до 7-ми матчей согласно французским футбольным законам. Окончательное решение останется за дисциплинарным комитетом.
В концовке встречи Неймар ударил защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса. Свое поведение бразилец объяснил расизмом со стороны Альваро.
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Источник — RMC
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