Неймару грозит до семи матчей дисквалификации за удар соперника

Бразильский форвард ПСЖ был удален в поединке с «Марселем» (0:1)

  • 14.09.2020 18:45
  • 421 просмотр
  • 1 комментарий
Неймару грозит до семи матчей дисквалификации за удар соперника
© ФК ПСЖ. Неймар

28-летнему бразильскому форварду ПСЖ Неймару грозит длительная дисквалификация за удар соперника в поединке 2-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (0:1).

За подобный поступок Неймар может пропустить от 4-х до 7-ми матчей согласно французским футбольным законам. Окончательное решение останется за дисциплинарным комитетом.

В концовке встречи Неймар ударил защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса. Свое поведение бразилец объяснил расизмом со стороны Альваро.

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Источник — RMC

(2 голоса)

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Комментарии
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 14.09.2020 19:12
    +1
    Такому футболісту не лічить вести себе так на полі. Впаяти 7 матчів. Він сам цілий матч провокував гравців Марселя, принижував їх. Хамуватий гравець.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 14.09.2020 19:12
    +1
    Такому футболісту не лічить вести себе так на полі. Впаяти 7 матчів. Він сам цілий матч провокував гравців Марселя, принижував їх. Хамуватий гравець.
    Ссылка
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