Денис КОЖАНОВ: «Дебютная, историческая победа для Миная»

Нападающий «Миная» Денис Кожанов прокомментировал победу над «Александрией» (1:0) в матче 2 тура украинской Премьер-лиги.
«Дебютная, историческая победа для клуба. Все сегодня очень счастливы, но это сегодня, а уже завтра нужно двигаться дальше. У нас впереди есть игры, мы будем серьезно к ним готовиться.
Конечно, на матче с болельщиками совсем другая атмосфера. Когда стадион, болельщики тебя гонят - играется совсем по-другому», - сказал Кожанов.
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Источник — Футбол 1/2/3
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