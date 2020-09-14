Денис КОЖАНОВ: «Дебютная, историческая победа для Миная»

Форвард – о победе над «Александрией»

  • 14.09.2020 18:58
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Денис КОЖАНОВ: «Дебютная, историческая победа для Миная»
© ФК Волынь. Денис Кожанов

Нападающий «Миная» Денис Кожанов прокомментировал победу над «Александрией» (1:0) в матче 2 тура украинской Премьер-лиги.

«Дебютная, историческая победа для клуба. Все сегодня очень счастливы, но это сегодня, а уже завтра нужно двигаться дальше. У нас впереди есть игры, мы будем серьезно к ним готовиться.

Конечно, на матче с болельщиками совсем другая атмосфера. Когда стадион, болельщики тебя гонят - играется совсем по-другому», - сказал Кожанов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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