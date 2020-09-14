Денис КОЖАНОВ: «Дебютная, историческая победа для Миная»

Нападающий «Миная» Денис Кожанов прокомментировал победу над «Александрией» (1:0) в матче 2 тура украинской Премьер-лиги.

«Дебютная, историческая победа для клуба. Все сегодня очень счастливы, но это сегодня, а уже завтра нужно двигаться дальше. У нас впереди есть игры, мы будем серьезно к ним готовиться.

Конечно, на матче с болельщиками совсем другая атмосфера. Когда стадион, болельщики тебя гонят - играется совсем по-другому», - сказал Кожанов.