Красников рассказал, какое отношение имеет Ярославский к Металлу

Владелец нового клуба расставил точки над «і»

  • 14.09.2020 17:30
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Красников рассказал, какое отношение имеет Ярославский к Металлу
© ФК Металлист. Евгений Красников и Александр Ярославский

В этом сезоне в украинском профессиональном футболе появился новый клуб - харьковский ФК «Металл». Основатель Евгений Красников рассказал, какое отношение к клубу имеет бывший владелец легендарного «Металлиста» Александр Ярославский.

– В основном подобраны добротные, хорошие ребята. Кто-то из них играл в Высшей лиге, кто-то – в Первой. Конечно, должен быть сплав: и человек нормальный, и футбольные качества на хорошем уровне. Если человек подлец, то мы от него откажемся. Но я не помню, чтобы с кем-то не справились.

Я этим занимаюсь всю жизнь, мне это нравится. Металл – это нейтральная история. Вроде бы и не Металлист, но веет воспоминаниями. Болельщики часто называли Металлист Металлом.

– Имеет ли Александр Ярославский финансовое отношение к ФК Металл?
– Нет. Мне бы хотелось, но на данный момент мы во Второй лиге. Мне кажется, это даже не его уровень, я не задавал ему этот вопрос. В будущем, конечно, мне бы хотелось, чтобы он имел отношение к этому клубу.

– Как Александр Ярославский воспринял создание ФК Металл?
– Позитивно. Я мечтаю, чтобы он вернулся. Футбольный клуб Металлист и большой футбол в Харькове возродить может только он.

– Общаетесь ли вы сейчас с Александром Владиленовичем?
– Каждый день. Если есть возможность и он не занят, то я всегда с ним общаюсь. Даже когда я шел в Динамо, я с ним согласовывал это. И о новом клубе мы тоже общались. Ничего не обходится без Александра Ярославского.

Нет уверенности, что во время продажи Металлиста была какая-то договоренность, согласно которой, Ярославский не сможет заниматься футболом в ближайшие 10 лет.  Если она есть, она должна быть документально подтверждена.

– Почему Александр Кучер – главный тренер команды?
– Он играл у Маркевича, потом играл у Луческу в Шахтере. Понятно, что он прививает комбинационный футбол, дисциплину в обороне. Каким он был футболистом, таким становится и тренером. Жесткий, спокойный, умный.

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Источник — Футбол 1/2/3

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