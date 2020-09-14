Евгений КРАСНИКОВ: «Луческу не станет чемпионом с Динамо»

Экс-вице-президент клуба рассказал, почему киевлянам будет сложно в УПЛ и Лиге чемпионов

  • 14.09.2020 14:37
  • 1464 просмотра
  • 9 комментариев
Евгений КРАСНИКОВ: «Луческу не станет чемпионом с Динамо»
© metalist.ua. Евгений Красников

Бывший вице-президент киевского «Динамо» Евгений Красников рассказал, что ждет клуб с приходом Мирчи Луческу.

– Мы с Игорем Суркисом договорились, что мы либо соберем пресс-конференцию, либо дадим интервью, как все происходило. Он очень солидно поступил, когда брал меня на работу, и так же солидно, когда я к нему пришел и попросил отпустить меня. Когда я работал, все тоже было на высшем уровне. За что ему большое спасибо. А как и что было в Динамо, мы расскажем вместе.

– Как вы относитесь к приходу Луческу в Динамо?
– Сложное решение. Много составляющих. Он хочет работать. Настроения реваншистские у него есть. Это нормально, у Луческу есть характер. Но, если Динамо не усилится квалифицированными игроками, то будет очень тяжело составить конкуренцию Шахтеру. Победа в Суперкубке - это совсем не показатель.

– У Луческу выйдет в Динамо или нет?
– У Луческу в Динамо получится точно лучше, чем у его предшественников. Выйдет ли стать чемпионом? Думаю, нет. Сделать боеспособный коллектив из тех ребят, которые есть? Думаю, да. На данный момент, я не вижу, кто в Динамо может составить конкуренцию Шахтеру в чемпионате. По качеству и подбору футболистов. И финансовая составляющая здесь тоже играет большую роль.

– Сможет ли Луческу с этим подбором исполнителей попасть в группу Лиги чемпионов?
– В Динамо собраны достаточно средние игроки. Есть и звезды, но в основном, подбор средний. Нормальные ребята, но попасть в группу будет очень сложно, даже при таланте Луческу. Те соперники, которые сейчас попались, они квалифицированные, но с ними можно бороться. И если Динамо удалось обыграть Шахтер, то им по силам выйти в групповой этап Лиги чемпионов. 

Напомним, что после «Динамо» Красников создал в Харькове клуб «Металл», который выступает во Второй лиге.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 14.09.2020 14:54
    0
    Bolshoi, 14.09.2020 14:51
    Сосун, твоя кротовня оказалась выше потому, что Динамо понизило свой уровень. Луческу, или другой квалифицированный тренер покажет что уровень кротов, это земля с небольшим холмиком.
    террикон
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.09.2020 14:51
    +1
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 14:45
    Прыгун, вот лучше прыгайте, думать и рационально размышять это явно не ваше. Все адекватные люди понимают, что днонаме никогда не добраться до уровня Шахтёра.
    Сосун, твоя кротовня оказалась выше потому, что Динамо понизило свой уровень. Луческу, или другой квалифицированный тренер покажет что уровень кротов, это земля с небольшим холмиком.
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 14.09.2020 14:51
    -2
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 14:45
    Прыгун, вот лучше прыгайте, думать и рационально размышять это явно не ваше. Все адекватные люди понимают, что днонаме никогда не добраться до уровня Шахтёра.
    Кастрюли еще надеятся, что смогут обогнать Шахтер
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.09.2020 14:47
    -1
    Кем он себя возомнил.
    Суркис после отставок тренеров не собирает прессухи.А тут не понятно из-за кого.Что этот Красников сделал в ДК?
    Ничего
    В металле да он был топ но в Киеве вообще ниочем
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.09.2020 14:47
    -4
    Forever_young_13, 14.09.2020 14:42
    .... В Динамо собраны достаточно СРЕДНИЕ игроки.... (с)
    Всё это йухня по сравнению с мировой революцией. Главное что фуфлыжники - самый вПОПУлярный и нароТный клюб всея Юкрэйны.
    Однокалиточное фуфло?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 14:45
    0
    Bolshoi, 14.09.2020 14:42
    На данный момент, я не вижу, кто в Динамо может составить конкуренцию Шахтеру в чемпионате.
    -----------------
    Что за бред? ФК ДК и составит конкуренцию в этом сезоне, а в следующем Шахтер будет далеко позади.
    Прыгун, вот лучше прыгайте, думать и рационально размышять это явно не ваше. Все адекватные люди понимают, что днонаме никогда не добраться до уровня Шахтёра.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 14.09.2020 14:42
    +2
    .... В Динамо собраны достаточно СРЕДНИЕ игроки.... (с)
    Всё это йухня по сравнению с мировой революцией. Главное что фуфлыжники - самый вПОПУлярный и нароТный клюб всея Юкрэйны.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.09.2020 14:42
    -2
    На данный момент, я не вижу, кто в Динамо может составить конкуренцию Шахтеру в чемпионате.
    -----------------
    Что за бред? ФК ДК и составит конкуренцию в этом сезоне, а в следующем Шахтер будет далеко позади.
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 14.09.2020 14:38
    0
    Понятно теперь, кто тебя попер оттуда, вот бы еще десяток директоров и спортдиректора так же выперли
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 14.09.2020 14:42
    +2
    .... В Динамо собраны достаточно СРЕДНИЕ игроки.... (с)
    Всё это йухня по сравнению с мировой революцией. Главное что фуфлыжники - самый вПОПУлярный и нароТный клюб всея Юкрэйны.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.09.2020 14:51
    +1
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 14:45
    Прыгун, вот лучше прыгайте, думать и рационально размышять это явно не ваше. Все адекватные люди понимают, что днонаме никогда не добраться до уровня Шахтёра.
    Сосун, твоя кротовня оказалась выше потому, что Динамо понизило свой уровень. Луческу, или другой квалифицированный тренер покажет что уровень кротов, это земля с небольшим холмиком.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 14.09.2020 14:54
    0
    Bolshoi, 14.09.2020 14:51
    Сосун, твоя кротовня оказалась выше потому, что Динамо понизило свой уровень. Луческу, или другой квалифицированный тренер покажет что уровень кротов, это земля с небольшим холмиком.
    террикон
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 14:45
    0
    Bolshoi, 14.09.2020 14:42
    На данный момент, я не вижу, кто в Динамо может составить конкуренцию Шахтеру в чемпионате.
    -----------------
    Что за бред? ФК ДК и составит конкуренцию в этом сезоне, а в следующем Шахтер будет далеко позади.
    Прыгун, вот лучше прыгайте, думать и рационально размышять это явно не ваше. Все адекватные люди понимают, что днонаме никогда не добраться до уровня Шахтёра.
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 14.09.2020 14:38
    0
    Понятно теперь, кто тебя попер оттуда, вот бы еще десяток директоров и спортдиректора так же выперли
    Ссылка
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