Евгений КРАСНИКОВ: «Луческу не станет чемпионом с Динамо»

Бывший вице-президент киевского «Динамо» Евгений Красников рассказал, что ждет клуб с приходом Мирчи Луческу.

– Мы с Игорем Суркисом договорились, что мы либо соберем пресс-конференцию, либо дадим интервью, как все происходило. Он очень солидно поступил, когда брал меня на работу, и так же солидно, когда я к нему пришел и попросил отпустить меня. Когда я работал, все тоже было на высшем уровне. За что ему большое спасибо. А как и что было в Динамо, мы расскажем вместе.

– Как вы относитесь к приходу Луческу в Динамо?

– Сложное решение. Много составляющих. Он хочет работать. Настроения реваншистские у него есть. Это нормально, у Луческу есть характер. Но, если Динамо не усилится квалифицированными игроками, то будет очень тяжело составить конкуренцию Шахтеру. Победа в Суперкубке - это совсем не показатель.

– У Луческу выйдет в Динамо или нет?

– У Луческу в Динамо получится точно лучше, чем у его предшественников. Выйдет ли стать чемпионом? Думаю, нет. Сделать боеспособный коллектив из тех ребят, которые есть? Думаю, да. На данный момент, я не вижу, кто в Динамо может составить конкуренцию Шахтеру в чемпионате. По качеству и подбору футболистов. И финансовая составляющая здесь тоже играет большую роль.

– Сможет ли Луческу с этим подбором исполнителей попасть в группу Лиги чемпионов?

– В Динамо собраны достаточно средние игроки. Есть и звезды, но в основном, подбор средний. Нормальные ребята, но попасть в группу будет очень сложно, даже при таланте Луческу. Те соперники, которые сейчас попались, они квалифицированные, но с ними можно бороться. И если Динамо удалось обыграть Шахтер, то им по силам выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, что после «Динамо» Красников создал в Харькове клуб «Металл», который выступает во Второй лиге.