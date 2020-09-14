Вильярреал – Уэска – 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 1-го тура чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» и «Уэска» сыграли вничью со счетом 1:1.
Лучшие моменты матча Вильярреал - Уэска
|68'
|ГОЛ ! С пенальти забил Херард Морено (Вильярреал).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Маффео (Уэска).
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Источник — MEGOGO
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