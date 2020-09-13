Валенсия выиграла дерби у Леванте в стартовом туре Ла Лиги

13 сентября состоялись матчи 1-го тура испанской Ла Лиги.
«Валенсия» выиграла дерби у «Леванте» (4:2) в стартовом туре чемпионата Испании.
Ла Лига. 1-й тур
«Алавес» – «Бетис» – 0:1
Гол: Тельо, 90+4.
«Вальядолид» – «Реал Сосьедад» – 1:1
Голы: Мичел, 39 – Лопес, 60
«Вильярреал» – «Уэска» – 1:1
Голы: Морено, 68 (пен.) – Маффео, 42
«Валенсия» – «Леванте» – 4:2
Голы: Габриэль, 12, Гомес, 39, Вальехо, 75, 90+4 – Моралес, 1, 36.
Турнирная таблица Ла Лиги
Николай Степанюк, Sport.ua
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