1-й тур
Реал Вальядолид
1:1
Реал Сосьедад
13.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Валенсия выиграла дерби у Леванте в стартовом туре Ла Лиги

В Испании прошли первые матчи сезона в национальном чемпионате

  • 13.09.2020 23:57
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Валенсия выиграла дерби у Леванте в стартовом туре Ла Лиги
© La Liga

13 сентября состоялись матчи 1-го тура испанской Ла Лиги.

«Валенсия» выиграла дерби у «Леванте» (4:2) в стартовом туре чемпионата Испании.

Ла Лига. 1-й тур

«Алавес»«Бетис» – 0:1

Гол: Тельо, 90+4.

«Вальядолид»«Реал Сосьедад» – 1:1

Голы: Мичел, 39 – Лопес, 60

«Вильярреал»«Уэска» – 1:1

Голы: Морено, 68 (пен.) – Маффео, 42

«Валенсия» – «Леванте» – 4:2

Голы: Габриэль, 12, Гомес, 39, Вальехо, 75, 90+4 – Моралес, 1, 36.

Турнирная таблица Ла Лиги

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Николай Степанюк, Sport.ua

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