Дарио СРНА: «НСК Олимпийский – не стадион Динамо»

Директор «Шахтера» – о том, почему клуб решил играть на главной столичной арене

  • 14.09.2020 16:29
  • 3238 просмотров
  • 78 комментариев
Дарио СРНА: «НСК Олимпийский – не стадион Динамо»
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал, почему команда в новом сезоне будет выступать в Киеве на НСК «Олимпийский».

«Мы играли во Львове, в Харькове, теперь - в Киеве. Это решение пришло само по себе, из-за пандемии коронавируса. Нельзя было никуда лететь, мы минимизировали этот риск и решили играть на «Олимпийском». Всем понравилось. Поговорили между собой, с президентом и приняли такое решение. Перелетов будет меньше, футболистам будет намного комфортнее. Это правильное решение. Осталось только выиграть все, чтобы решение было оправдано.

Это не стадион Динамо. Олимпик играет на стадионе Лобановского уже долго, никаких проблем нет. Колос играл на Олимпийском - не было проблем. Не вижу проблемы в том, чтобы Шахтер играл на Олимпийском, который принадлежит государству. Не боюсь никаких провокаций», - сказал Срна.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    erty
    online
      erty, 14.09.2020 17:46
    0
    KARABAS55, 14.09.2020 17:38
    На Олимпийском хоть гимн лиги чемп. будет звучать, а с вашей игрой ещё нескоро он будет!
    а завтра,перед игрой Динамо он звучать не будет?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 17:40
    +1
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 17:35
    Прыгун, у меня один ник, этот, как банят, создаю новый, на этом всё. И уж кому-кому, но только не тебе говорить о времени на сайте, ты здесь валяешься более 10 лет КАЖДЫЙ ДЕНЬ С УТРА ДО НОЧИ.
    Бурбасс Кинг, Кин Конг , Волшебник, і 6 Алегов - вот все твои ники
    или упустил что то?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 14.09.2020 17:38
    0
    KARABAS55, 14.09.2020 17:21
    Я уверен, что пол Киева это точно, лучше будет смотреть игры Шахтера, чем такую унылую игру ДИНАМО.
    На Олимпийском хоть гимн лиги чемп. будет звучать, а с вашей игрой ещё нескоро он будет!
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 14.09.2020 17:36
    -3
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 17:35
    Прыгун, у меня один ник, этот, как банят, создаю новый, на этом всё. И уж кому-кому, но только не тебе говорить о времени на сайте, ты здесь валяешься более 10 лет КАЖДЫЙ ДЕНЬ С УТРА ДО НОЧИ.
    "куин" олег,а зачем ты создаешь новые ники,если не секрет?
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 14.09.2020 17:35
    -3
    AK_228, 14.09.2020 17:34
    Согласен.
    взаимно
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 17:35
    +1
    jekаfunny, 14.09.2020 17:33
    Зачем тебе столько ников, у тебя вообще личной жизни нету, кроме Спорт ЮА?
    Прыгун, у меня один ник, этот, как банят, создаю новый, на этом всё. И уж кому-кому, но только не тебе говорить о времени на сайте, ты здесь валяешься более 10 лет КАЖДЫЙ ДЕНЬ С УТРА ДО НОЧИ.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 14.09.2020 17:34
    +1
    KARABAS55, 14.09.2020 17:21
    Я уверен, что пол Киева это точно, лучше будет смотреть игры Шахтера, чем такую унылую игру ДИНАМО.
    Динамо даже когда выигрывает, на это невозможно смотреть. А то что игру ШАХТЕРА по Т. В. смотрят пол Киева, это и к бабке не ходи. На стадион им стыдно идти, а так хоть хорошую игру посмотрят!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 17:34
    -1
    erty, 14.09.2020 17:31
    а где указано,что ты болельщик Шахтера?Колокольня не всегда подразумевает ,болеть за Шахтер,можно симпатизировать
    Согласен.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 14.09.2020 17:33
    0
    VolChebnyk, 14.09.2020 17:32
    А с какого хрена тебе должно быть не пофиг на меня.Я,слава Богу,тебе не сват и не брат
    так и Динамо мне не сват и не брат,вопросы еще есть?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 17:33
    -3
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 17:31
    Прыгун бл потерянный, я смотрю ты обо мне пишешь реально через каждый второй коммент, даже там где меня нет. Ну, мне это льстит.
    Зачем тебе столько ников, у тебя вообще личной жизни нету, кроме Спорт ЮА?
    Ссылка
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 14.09.2020 17:32
    0
    erty, 14.09.2020 17:29
    да мне и на тебя "пофиг" и что?
    А с какого хрена тебе должно быть не пофиг на меня.Я,слава Богу,тебе не сват и не брат
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.09.2020 17:32
    0
    Trasher311987, 14.09.2020 17:28
    Хорошо будем стараться обыграть.
    У нас игроков просто нет таких как у вас, они реально могут заменить кого угодно в ман Сити и Реале.
    Я везде пишу владейте 75% мячом, не нужен тот результат нам.
    Говорю вы видели как шахтер играет, просто не везёт не хватает последнего паса чтобы завести мяч.
    Я очень надеюсь на держание мяча в Киеве.
    Очень жаль что корона мешает смотреть на этот красивый футбол.
    Корона это Короновирус конечно же
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 14.09.2020 17:32
    -1
    VolChebnyk, 14.09.2020 17:25
    Ну, у тебя в голове из за дерьма даже моче места нету
    Як добре,що у таких покидьків, як ти є інтернет.
    В мій час я би тобі швиденько все вправив.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 17:31
    +1
    jekаfunny, 14.09.2020 17:26
    Олег , что ты мелешь , иди бутылки собирай, а то без ужина будешь
    Прыгун бл потерянный, я смотрю ты обо мне пишешь реально через каждый второй коммент, даже там где меня нет. Ну, мне это льстит.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 14.09.2020 17:31
    0
    AK_228, 14.09.2020 17:29
    ну "колокольня" то шахтеровская, если я считаю его одним из лучших, то я болельщик Шахтера?!
    а где указано,что ты болельщик Шахтера?Колокольня не всегда подразумевает ,болеть за Шахтер,можно симпатизировать
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 17:29
    +1
    erty, 14.09.2020 17:27
    а,что если против Срны,надо обязательно болеть за Динамо?Другие варианты на рассматриваются?
    ну "колокольня" то шахтеровская, если я считаю его одним из лучших, то я болельщик Шахтера?!
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 14.09.2020 17:29
    0
    VolChebnyk, 14.09.2020 17:28
    То есть-тебе на динаму пофиг?
    да мне и на тебя "пофиг" и что?
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 14.09.2020 17:28
    -1
    Александр Шевченко, 14.09.2020 17:25
    Уже в Харькове смотрели на супер игру Шахты три калеки на стадионе, где домбассов больше осело к слову. Разве, что если рыжий таракан с Лондона не будет автобусами лимиту на матч свозить, как он это делал в Донецке
    автобусы будут двухэтажные -Лондонский даблдекер
    Ссылка
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 14.09.2020 17:28
    +1
    erty, 14.09.2020 17:27
    а,что если против Срны,надо обязательно болеть за Динамо?Другие варианты на рассматриваются?
    То есть-тебе на динаму пофиг?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.09.2020 17:28
    -2
    VolChebnyk, 14.09.2020 17:04
    Господи!-вы Колос или Десну сначала выиграйте,а потом об ПСЖ или Реале заикайтесь
    Хорошо будем стараться обыграть.
    У нас игроков просто нет таких как у вас, они реально могут заменить кого угодно в ман Сити и Реале.
    Я везде пишу владейте 75% мячом, не нужен тот результат нам.
    Говорю вы видели как шахтер играет, просто не везёт не хватает последнего паса чтобы завести мяч.
    Я очень надеюсь на держание мяча в Киеве.
    Очень жаль что корона мешает смотреть на этот красивый футбол.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 17:18
    +4
    jekаfunny, 14.09.2020 17:01
    Алиев просто сыняк , а Гармаш по мерзости до сЫрнушки и близко не дотягивает , как и по мастерству если быть откровенным
    ну, о них тоже порассуждать
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 17:18
    +4
    jekаfunny, 14.09.2020 17:01
    Алиев просто сыняк , а Гармаш по мерзости до сЫрнушки и близко не дотягивает , как и по мастерству если быть откровенным
    ну, о них тоже порассуждать
    Ссылка
    Burbas_King
      Burbas_King, 14.09.2020 17:10
    +4
    Дарио как всегда прав.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 17:07
    +4
    AK_228, 14.09.2020 17:05
    Я думаю в 10-ку игроков входит.. по моему мнению... а как легионер - в 3-ку
    Они даже такие твои комменты умудряются дизить, ну что за прыгуны безмозглые.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 14.09.2020 17:14
    +3
    jekаfunny, 14.09.2020 16:48
    Что то этого наркомана с горящей жопой , после Суперкубка , слишком много стало .
    кому может быть интересно мнения , который так и не нашел в себе смелости признаться за что его выкинули из спорта?
    Одни праведники собрались, аж тошнит. Чего вы добились в этой жизни, я уверен что у каждого есть свои грехи, и их нужно замаливать.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 14.09.2020 17:04
    +3
    AK_228, 14.09.2020 16:55
    ну не скажи, отбросить все что тебя не нравиться, он один из лучших игроков нашего чемпионата за всю его историю
    ну не может игрок выступающий в чемпе Украины 15 лет и признававшийся только лучшим игроком Украины в сезоне 2008/09 — по опросам клубов Премьер Лиги,быть одним из лучших
    вон у Сержа Реброва-Лучший игрок чемпионата Украины, три раза 1998, 2000, 2006-гг,вот это действительно один из лучших
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 17:00
    +3
    jekаfunny, 14.09.2020 16:58
    я не спорю
    но настолько мерзкого персонажа наш чемпионат не знал
    Как песенки петь похабные так она первая, а как по мужски за. это ответить - так пошел скулеж , я не я , с не снимал кто то снял , я не хотел
    Да и после истории с допингом - это чудо вообще должно быть противно адекватному человеку , Еще и порешало чтобы срок пока оно под допингом бегало, ему в дискву зачли
    тьфу .... а игрока да классный был !!!
    я как футболиста его воспринимаю.. все остальное хейтерство.. не знаю, я абсолютно ровно отношусь к таким же "отморозкам" динамовским типа алиева, гармаша..
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.09.2020 16:51
    +3
    Alexander Киев, 14.09.2020 16:49
    Ви наші Чемпіони і кому як не вам грати по всій Україні? Із великим задоволенням буду ходити на всі матчі Шахтаря та підтримуватиму вас. Єдина справжня футбольна команда України, на гру якої приємно дивитись.
    Вперед Шахтар!
    Ласкаво просимо на НСК Олімпійський!
    Саша Денисов мы тебя узнали
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 14.09.2020 16:46
    +3
    и все таки не дает покоя один вопрос,почему в Киеве,а не в Мариуполе?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 17:25
    +2
    erty, 14.09.2020 17:23
    да пусть будет на первом,для меня как игрок он умер,когда влетел с наркотой,а человеком он перестал быть,когда пел похабную песенку про Динамо,вот и весь сказ,быть лучшим надо во всем,он Срна,в этом не пример и это факт!
    как болельщика динамо тебя понимаю
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 17:21
    +2
    jekаfunny, 14.09.2020 17:19
    Гармашу удачи в дальнейшей карьере
    а Алиеву пора бы уже к наркологу , что тут рассуждать
    та мне пох. на них если честно))
    Ссылка
    Д. Быков
      Д. Быков, 14.09.2020 17:20
    +2
    jekаfunny, 14.09.2020 17:17
    Это было бы очень пафосно , если бы ты не был подларечным бомжом
    привычно тявкнул в зеркало жекафанни после очередного смачного отсоса с проглотом, бхахахахахахахахахахаха, дебил, блять!
    Ссылка
    Evil
      Evil, 14.09.2020 16:53
    +2
    Trasher311987, 14.09.2020 16:51
    Саша Денисов мы тебя узнали
    а так это чмошник этот прилизанный из программы больной футбол - тогда понятно
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 17:40
    +1
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 17:35
    Прыгун, у меня один ник, этот, как банят, создаю новый, на этом всё. И уж кому-кому, но только не тебе говорить о времени на сайте, ты здесь валяешься более 10 лет КАЖДЫЙ ДЕНЬ С УТРА ДО НОЧИ.
    Бурбасс Кинг, Кин Конг , Волшебник, і 6 Алегов - вот все твои ники
    или упустил что то?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 17:35
    +1
    jekаfunny, 14.09.2020 17:33
    Зачем тебе столько ников, у тебя вообще личной жизни нету, кроме Спорт ЮА?
    Прыгун, у меня один ник, этот, как банят, создаю новый, на этом всё. И уж кому-кому, но только не тебе говорить о времени на сайте, ты здесь валяешься более 10 лет КАЖДЫЙ ДЕНЬ С УТРА ДО НОЧИ.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 14.09.2020 17:34
    +1
    KARABAS55, 14.09.2020 17:21
    Я уверен, что пол Киева это точно, лучше будет смотреть игры Шахтера, чем такую унылую игру ДИНАМО.
    Динамо даже когда выигрывает, на это невозможно смотреть. А то что игру ШАХТЕРА по Т. В. смотрят пол Киева, это и к бабке не ходи. На стадион им стыдно идти, а так хоть хорошую игру посмотрят!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 17:31
    +1
    jekаfunny, 14.09.2020 17:26
    Олег , что ты мелешь , иди бутылки собирай, а то без ужина будешь
    Прыгун бл потерянный, я смотрю ты обо мне пишешь реально через каждый второй коммент, даже там где меня нет. Ну, мне это льстит.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 17:29
    +1
    erty, 14.09.2020 17:27
    а,что если против Срны,надо обязательно болеть за Динамо?Другие варианты на рассматриваются?
    ну "колокольня" то шахтеровская, если я считаю его одним из лучших, то я болельщик Шахтера?!
    Ссылка
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 14.09.2020 17:28
    +1
    erty, 14.09.2020 17:27
    а,что если против Срны,надо обязательно болеть за Динамо?Другие варианты на рассматриваются?
    То есть-тебе на динаму пофиг?
    Ссылка
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 14.09.2020 17:23
    +1
    Д. Быков, 14.09.2020 17:20
    привычно тявкнул в зеркало жекафанни после очередного смачного отсоса с проглотом, бхахахахахахахахахахаха, дебил, блять!
    Жека-знатный,долбойоб сайта
    Ссылка
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