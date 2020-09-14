Дарио СРНА: «НСК Олимпийский – не стадион Динамо»

Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал, почему команда в новом сезоне будет выступать в Киеве на НСК «Олимпийский».
«Мы играли во Львове, в Харькове, теперь - в Киеве. Это решение пришло само по себе, из-за пандемии коронавируса. Нельзя было никуда лететь, мы минимизировали этот риск и решили играть на «Олимпийском». Всем понравилось. Поговорили между собой, с президентом и приняли такое решение. Перелетов будет меньше, футболистам будет намного комфортнее. Это правильное решение. Осталось только выиграть все, чтобы решение было оправдано.
Это не стадион Динамо. Олимпик играет на стадионе Лобановского уже долго, никаких проблем нет. Колос играл на Олимпийском - не было проблем. Не вижу проблемы в том, чтобы Шахтер играл на Олимпийском, который принадлежит государству. Не боюсь никаких провокаций», - сказал Срна.
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Источник — Футбол 1/2/3
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или упустил что то?
У нас игроков просто нет таких как у вас, они реально могут заменить кого угодно в ман Сити и Реале.
Я везде пишу владейте 75% мячом, не нужен тот результат нам.
Говорю вы видели как шахтер играет, просто не везёт не хватает последнего паса чтобы завести мяч.
Я очень надеюсь на держание мяча в Киеве.
Очень жаль что корона мешает смотреть на этот красивый футбол.
В мій час я би тобі швиденько все вправив.
У нас игроков просто нет таких как у вас, они реально могут заменить кого угодно в ман Сити и Реале.
Я везде пишу владейте 75% мячом, не нужен тот результат нам.
Говорю вы видели как шахтер играет, просто не везёт не хватает последнего паса чтобы завести мяч.
Я очень надеюсь на держание мяча в Киеве.
Очень жаль что корона мешает смотреть на этот красивый футбол.
кому может быть интересно мнения , который так и не нашел в себе смелости признаться за что его выкинули из спорта?
вон у Сержа Реброва-Лучший игрок чемпионата Украины, три раза 1998, 2000, 2006-гг,вот это действительно один из лучших
но настолько мерзкого персонажа наш чемпионат не знал
Как песенки петь похабные так она первая, а как по мужски за. это ответить - так пошел скулеж , я не я , с не снимал кто то снял , я не хотел
Да и после истории с допингом - это чудо вообще должно быть противно адекватному человеку , Еще и порешало чтобы срок пока оно под допингом бегало, ему в дискву зачли
тьфу .... а игрока да классный был !!!
Вперед Шахтар!
Ласкаво просимо на НСК Олімпійський!
а Алиеву пора бы уже к наркологу , что тут рассуждать
или упустил что то?
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