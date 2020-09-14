Дарио СРНА: «Наши пути с Луческу разошлись»

Директор «Шахтера» – о новом вызове румынского специалиста

  • 14.09.2020 05:00
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Дарио СРНА: «Наши пути с Луческу разошлись»
© ФК Шахтер Донецк. Мирча Луческу и Дарио Срна

Бывший капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна, выигравший с Мирчей Луческу много трофеев, прокомментировал решение румынского специалиста возглавить киевское «Динамо».

– Это еще раз доказывает, что все в жизни бывает. Мы общались, он мне говорил, что, наверное, не будет принимать Динамо. И через пару дней я читаю, что он подписал контракт с Динамо. Что я мог бы сказать? Мистер, поздравляю, желаю вам здоровья, будем играть друг против друга. Если честно, то я не ожидал, что Мистер примет такое решение. Просто не ожидал. Это его решение. То, что он сделал для Шахтера, никто и никогда у него не заберет. Он сделал много, но сейчас наши пути разошлись. Он - в Динамо, у нас есть наш клуб. Каждый будет биться за хороший результат.

– Почему вы проиграли Суперкубок?
– Я всегда скорее выберу чемпионат, чем Суперкубок. Самая важная цель - это чемпионат и пройти в группу Лиги чемпионов. И с Фонсекой, и с Каштру мы проигрывали Суперкубок. Что касается трофеев, то Суперкубок для нас на третьем месте. Я поздравил Динамо с победой после игры. Они выбрали тактику, которая принесла им результат. Мы создали много моментов, не забили. Нам всем понравилась наша игра. С такой игрой я не боюсь за чемпионат. В игре с Олимпиком я увидел, что Динамо прибавило. А в игре с Шахтером я этого не увидел. И Десна прибавляет, и Заря. Очень сложный чемпионат. Физически сложный. Этот сезон будет непростым. Я доволен, что команды растут. Такой чемпионат заставит нас всех больше и лучше работать. И это хорошо. Это важно для украинского футбола, сборной, имиджа украинского футбола в Европе. Если посмотреть, в какой ситуации сегодня находится Украина и украинский футбол, то я очень доволен.

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Источник — Футбол 1/2/3

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