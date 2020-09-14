Дарио СРНА: «После Суперкубка Ахметов позвонил и поздравил»

Легенда донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал о новой должности, общении с президентом и прощальном матче.

– Каждая должность сложная. Я как футболист и человек, люблю вызовы, ответственность и адреналин. И пока, получается хорошо. Я участвую в процессах, когда продаются футболисты, и когда покупаются. Очень важно развитие молодых футболистов. Помогать им, когда они приезжают в Шахтер, чтобы быстрее адаптировались. И конечно, красивый, атакующий шахтеровский футбол. Я просыпаюсь с мыслью помочь Шахтеру, сделать его сильнее. И с этой же идеей иду спать. Я знаю только одно: моя жизнь – это футбольная жизнь. И мое место не в офисе, а на поле. Посмотрим, как будет ситуация складываться, но не исключаю, что однажды стану тренером. Шахтера, сборной или другой команды. Никогда этого не исключал.

– Как часто вы общаетесь с президентом?

– Президент звонит после каждой игры, поздравляет. Дай Бог, чтобы и дальше звонил и поздравлял. И даже сейчас, после Суперкубка позвонил и поздравил. Ему понравилась наша игра. Я уже принял его слова, что лучше он будет проигрывать с красивым футболом, чем выигрывать с таким футболом, который показывает, например, Динамо в такой игре. Надо поздравить Динамо с тем, что они выиграли Суперкубок, но у них свой путь, у нас свой путь. Я уверен, что мы на правильном пути.

– Когда вы проведете прощальный матч?

– Если он будет, то только на Донбасс Арене. Больше нигде. Донецк, Донбасс, Донбасс Арена этого заслуживает. И я заслуживаю сыграть там последнюю игру. Дай Бог, чтобы она прошла. Это будет футбольный спектакль.

Напомним, в матче за Суперкубок Украины-2020 киевское «Динамо» выиграло у «Шахтера» со счетом 3:1.