Заря продлила контракт с молодым защитником

«Заря» объявила о продлении контракта с защитником Тимофеем Сухарем. Новый договор рассчитан на три года.

21-летний игрок еще не дебютировал в УПЛ, однако в прошлом сезоне был одним из основных в команде U-21, а также на правах аренды выступал за «Металлург» Запорожье, проведя в Первой лиге 8 матчей.

Ранее в понедельник клуб отправил в аренду «Ингульцу» молодого хавбека.