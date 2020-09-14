Олег САЛЕНКО: «Проблема с нападающими в Динамо остается»

Специалист высказался о текущем состоянии киевской команды

  • 14.09.2020 10:08
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Олег САЛЕНКО: «Проблема с нападающими в Динамо остается»
© ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко прокомментировал игру киевлян с «Десной» (0:0), а также поделился ожиданиями от матча с АЗ в Лиге чемпионов.

«В «Динамо» было мало моментов. «Десна» создала только два. Остальные игры - только катание мяча в центре поля. Пока нет уверенности, что в «Динамо» все налаживается. Постоянно меняются составы, много травмированных игроков. Трудно сказать, что команда набирает обороты.

Проблема с нападающими в «Динамо» до сих пор остается. Некому забивать. Думаю, с АЗ в нападении играть Вербич.

Шансы у обеих команд равны - 50 на 50. «Аякс», на момент начала карантина лидировал, но личные противостояния были за АЗ. Это добротный коллектив, который уверен в своих силах. Они должны были играть с «Динамо» на нейтральном поле, но они с легкостью согласились провести игру в Украине

Хотя защита «Динамо» в матче с «Десной» сыграла неплохо, но в АЗ футболисты быстрее и техничнее, так что можно ожидать ошибок. Киевляне должны выкладываться на поле «через не могу» и, в любом случае, не допускать дополнительного времени. Мы, в очередной раз, увидим новое «Динамо», так что я ожидаю тяжелый для нас матч», - сказал Саленко.

Матч «Динамо» и АЗ состоится 15 сентября в Киеве. Начало в 22:00.

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Источник — 1927.kiev.ua

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