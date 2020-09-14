Рим. Расписание украинок на 14-е сентября

В понедельник, 14 сентября, стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата Италии по теннису.
Сегодня на грунтовые корты комплекса Foro Italico выйдет одна украинка – Даяна Ястремская (№29 WTA).
Украинка в первом круге сразится против итальянки Камилы Джорджи (№69 WTA), которая получила от организаторов уайлд-кард. Встреча состоится первым запуском вечерней сессии и начнется не ранее 20:00 по Киеву.
Напомним, в парном разряде Ястремская на этом турнире сыграет с Элиной Свитолиной.
Источник — Sport.ua
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