Свитолина и Ястремская в паре сыграют на турнире в Риме

Четыре украинки сыграют в парном разряде турнира WTA в Риме.
Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская сыграют в паре. В первом круге украинки встретятся с румынским дуэтом Симона Халеп и Моника Никулеску.
Также в турнире сыграют сестры Людмила и Надежда Киченок, которые в первом круге сыграют с пятыми ракетками турнира Кирстен Флипкенс и Элизе Мертенс из Бельгии.
Отметим, что Свитолина и Ястремская второй раз сыграют в паре. В феврале они выступили на турнире в Дохе.
Напомним, что Свитолина и Ястремская также сыграют в одиночном разряде турнира в Риме.
Источник — Sport.ua
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