Свитолина и Ястремская в паре сыграют на турнире в Риме

Топовые украинские теннисистки во второй раз сыграют вместе

  • 13.09.2020 19:35
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Свитолина и Ястремская в паре сыграют на турнире в Риме
© WTA. Даяна Ястремская и Элина Свитолина

Четыре украинки сыграют в парном разряде турнира WTA в Риме. 

Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская сыграют в паре. В первом круге украинки встретятся с румынским дуэтом Симона Халеп и Моника Никулеску.

Также в турнире сыграют сестры Людмила и Надежда Киченок, которые в первом круге сыграют с пятыми ракетками турнира Кирстен Флипкенс и Элизе Мертенс из Бельгии.

Отметим, что Свитолина и Ястремская второй раз сыграют в паре. В феврале они выступили на турнире в Дохе.

Напомним, что Свитолина и Ястремская также сыграют в одиночном разряде турнира в Риме.

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Источник — Sport.ua

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