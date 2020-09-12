Свитолина и Ястремская узнали соперниц на турнире в Риме

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская узнали соперниц в основной сетке крупного турнира, который пройдет в Риме.

Свитолина, которой в субботу исполнилось 26 лет, пропускает стартовый раунд, так как имеет 4-й номер посева. Во втором раунде Элина сыграет против победительницы противостояния Анастасия Павлюченкова - Чжан Шуай.

Ястремская в стартовом раунде сыграет против Камилы Джорджи (74 WTA)

Турнир стартует 14-го сентября.