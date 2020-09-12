Свитолина и Ястремская узнали соперниц на турнире в Риме

Элина пропускает стартовый раунд

  • 12.09.2020 19:43
  • 417 просмотров
  • 1 комментарий
Свитолина и Ястремская узнали соперниц на турнире в Риме
© Jimmie48 Tennis

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская узнали соперниц в основной сетке крупного турнира, который пройдет в Риме.

Свитолина, которой в субботу исполнилось 26 лет, пропускает стартовый раунд, так как имеет 4-й номер посева. Во втором раунде Элина сыграет против победительницы противостояния Анастасия Павлюченкова - Чжан Шуай.

Ястремская в стартовом раунде сыграет против Камилы Джорджи (74 WTA)

Турнир стартует 14-го сентября.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 12.09.2020 19:49
    0
    Не самые простые соперницы,но вполне проходимые,тем более на грунте
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.09.2020 19:49
    0
    Не самые простые соперницы,но вполне проходимые,тем более на грунте
    Ссылка
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